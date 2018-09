Las 10 mejores ciudades para los inmigrantes en EEUU

El ranking considera las oportunidades y cómo el gobierno ayuda a los extranjeros a establecerse

Son cuatro los factores que Nueva Economía Americana (NAE, en inglés) considera para evaluar cómo las ciudades de los Estados Unidos acogen a los inmigrantes: oportunidades de trabajo, prosperidad económica, habitabilidad y participación cívica.

“El índice de ciudades del NAE evalúa sistemáticamente la integración de inmigrantes al medir las políticas locales y los resultados socioeconómicos en las 100 metrópolis más grandes de los Estados Unidos”, indica el reporte.

Agrega que esas categorías se integran subcategorías, sobre las cuales se otorga una calificación de 1 a 5 y aunque en términos globales el “top ten” no lograron los cinco puntos ofrecen un ambiente apto para los inmigrantes.

Las subcategorías en oportunidades de trabajo son tasa de participación en la fuerza de trabajo, tasa de empleo, ocupaciones de alto prestigio, trabajadores en tiempo parcial, tasa de emprendimiento; en cuanto a participación cívica se consideró tasa de naturalización, trabajadores del sector público, trabajadores del sector social, integrantes del Servicio Militar o como Veteranos.

En cuanto habitabilidad se contemplaron las tasas de propiedad de vivienda, carga por alquiler y hacinamiento, además de titulares de seguro de salud, diplomas de escuela secundaria, títulos de licenciatura y grados avanzados; mientras que para prosperidad económica se consideró el ingreso individual promedio, ingresos promedio en negocios, índice de pobreza, beneficiarios de la Seguridad Social, beneficiarios del bienestar, acceso a Medicaid y destinatarios de cupones de alimentos.

El reporte busca poner en relieve cómo “las comunidades locales pueden nivelar el campo de juego para los inmigrantes en beneficio de todos los residentes”.

En ese sentido, las 10 mejores ciudades para inmigrantes son Newark, Nueva Jersey; Baltimore, Maryland; Nueva York, Nueva York; Chula Vista, California; San Francisco, California; Filadelfia, Pensilvania; San José, California; Chicago, Ilinois; Fremont, California, y Detroit, Michigan.

Aunque el reporte no lo menciona, al menos seis de esas ciudades son consideradas “santuario”, es decir, regiones donde las autoridades locales protegen a inmigrantes indocumentados para evitar deportaciones, aunque eso no significa que agencias federales, como Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realicen operativos, ya que es donde incluso se concentra un alto porcentaje de esas movilizaciones.

1. Newark, Nueva Jersey

La ciudad obtuvo un puntaje general de 4.03, debido a que cuenta con un aumento de la población en los últimos seis años, así como un alza en los niveles de logros educativos generales y una disminución en las tasas de delitos violentos. “Si no fuera por inmigrantes, la ciudad más grande de Nueva Jersey habría experimentado una pérdida neta de residentes”, considera el reporte.

“Fue fascinante como emprendedor social estar en un lugar donde podía hacer muchas cosas para mejorar la vida de las personas”, consideró Jimena Florez.

2. Baltimore, Maryland

Baltimore alcanza 4.00 puntos. “Estamos aquí porque queremos hacer cosas, y queremos lograr algo diferente con trabajo duro”, dijo Mei Xu.

3. Nueva York, Nueva York

Históricamente esta metrópoli ha sido la puerta de entrada a EEUU para millones de inmigrantes, que logró 3.93 de puntaje, debido a su liderazgo en cuanto a programas de gobierno, empoderamiento económico y apoyo legal.

“Quiero defender a mi comunidad, darle algo de vuelta. Necesitamos avanzar, no por nosotros, sino por los demas y para ayudar a las comunidades que nos apoyaron”, expresó César Vargas.

4. Chula Vista, California

Esta ciudad se ubica en las tres ciudades principales en el índice con 3.93 puntos, gracias a su inclusividad, oportunidades de trabajo y ayuda de habitabilidad”, indica el reporte.

5. San Francisco, California

Debido al liderazgo del Gobierno y su comunidad inclusiva, esta metrópoli logró 3.90 puntos.

Sin embargo, “hay espacio para mejorar en lo que respecta a la prosperidad Económica, que tiene en cuenta el ingreso medio y la tasa de pobreza, entre otros factores”, se indica.

6. Filadelfia, Pensilvania

Con 3.85 puntos, esta ciudad se coloca en el ‘top ten’, debido en parte a las calificaciones perfectas en las categorías de su gobierno y empoderamiento económico, aunque se indica que un “aumento de los ingresos y la disminución de la tasa de pobreza” servirían para mejorar su posición.

7. San José, California

La ciudad más grande de Silicon Valley, San José, obtuvo un puntaje de 3.83, debido a las altas calificaciones en liderazgo del gobierno, empoderamiento económico, inclusión, apoyo legal y participación Cívica, pero falta trabajar en las “categorías de oportunidades de trabajo y habitabilidad”.

8. Chicago, Ilinois

El puntaje que logra es 3.80, debido a su desempeño en liderazgo del gobierno, empoderamiento económico, inclusión y apoyo legal, pero presenta deficiencias en participación cívica.

“Los inmigrante son la piedra angular de la industria de la hospitalidad, y ha sido por así los últimos 100 años”, Sam Toia.

9. Fremont, California

La ciudad obtiene un puntaje de 3.80, debido en parte a las calificaciones perfectas de habitabilidad y apoyo legal, aunque se sugiere mayor trabajo en empoderamiento económico.

10. Detroit, Michigan

Detroit obtuvo 3.78 puntos, principalmente por el empoderamiento económico y las oportunidades de trabajo, aunque falta trabajar en participación cívica.

“Mi madre siempre me dijo que EEUU is acerca de perseguir tus sueños – no hay garantía de nada, pero puedes perseguirlos”, dijo la Miss Michigan, Arianna Quan.