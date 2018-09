Trump se lanza otra vez contra Sessions: “No tengo Fiscal General… estoy muy decepcionado”

El presidente afirma que "verá qué sucede" con uno de sus principales aliados en el gobierno contra inmigrantes

Jeff Sessions es uno de los principales aliado del presidente Donald Trump a favor de su política contra inmigrantes, una de sus principales promesas de campaña, pero el mandatario no le perdona que se haya hecho a un lado en las investigaciones sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016.

Tras varios ataques al exsenador republicano, el mandatario dijo a Hill.TV que tiene un titular del Departamento del Justicia ausente.

“No tengo un Fiscal General. Es muy triste”, dijo Trump en una extensa entrevista en la Oficina Oval.

A pesar de los esfuerzos de Sessions para implementar la política migratoria del mandatario, éste asegura que es insuficiente y no está “feliz”, además de la indagatoria del fiscal especial Robert Mueller que ha llevado a la detención de su exjefe de campaña, Paul Manafort.

“No estoy feliz con lo de la frontera, no estoy contento con muchas cosas, no solo con esto”, dijo.

El mandatario sugirió que tenía un “punto débil” a la hora de nominar a Sessions como el principal agente de la ley del país.

“Estoy tan triste por Jeff Sessions porque vino a mí. Él fue el primer senador que me avaló. Y él quería ser fiscal general, y yo no lo vi”, dijo. “Y luego pasó por el proceso de nominación y lo hizo muy mal. Quiero decir, estaba confundido, y las personas que trabajaron con él durante mucho tiempo en el Senado no eran amables con él, pero él estaba dando respuestas muy confusas. Respuestas que deberían haber sido respondidas fácilmente”.

El mandatario dijo que no sabe qué hara, pero se ha reportado que Sessions podría dejar su cargo pasadas las elecciones intermedias de noviembre.

“Veremos qué pasa. Mucha gente me ha pedido que haga eso (despedirlo)”, dijo. “Veremos cómo le va a Jeff. Estoy muy decepcionado con Jeff. Muy decepcionado”.