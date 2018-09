Alejandro Chabán está de nuevo en los brazos de Francisca Lachapel

View this post on Instagram

Vieron ya el nuevo libro de mi @alejandrochaban “Cocinando con Chaban” ahora lo tendremos también en la cocina chicas😱 Este hombre que ven aquí no para de luchar por sus sueños me inspira cada día con su pasión, su determinación y ganas, siempre reinventándose y lo mejor de todo es que lo hace por ayudar a otros. ¡Más orgullosa de ti no puedo estar mi ale! #numero1 💪🏽