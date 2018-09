Menor muere apuñalado por defender a hermana de borrachos

Básicamente, dio su vida para salvar la de su hermana

Por intentar salvar a su hermana, el joven José Daniel Veru Triviño no está vivo para contarlo.

El menor de 13 años fue apuñalado en el cuello, el pasado 15 de septiembre, luego de un enfrentamiento verbal con dos sujetos, cuyas identidades se desconocen.

Eran, aproximadamente, las 11 p.m. cuando José Daniel salió con la hermana de su casa en la calle 58 Sur No. 99-69 en el barrio Bosa Santafé, en Bogotá, a comprar algo para comer.

“Les dio hambre y salieron a comprar comida rápida”, dijo la madre Ema Cristina Triviño Rojas al diario El Tiempo.

Mientras caminaban, los atacantes – que parecían de entre las edades de 17 y 20 – le gritaron improperios; se desconoce la razón.

Aparentemente, estaban borrachos.

“Me contaron que estaban tan agresivos que uno de ellos le pegó un cabezazo a mi hijo y le dejó herida su carita”, relató la mujer.

José Daniel intentó escapar, pero al ver que a su hermana la estaban golpeando en el piso, regresó a enfrentar a los agresores

Fue entonces, cuando uno de los involucrados lo hirió.

“Es en ese momento cuando sale de una taberna un hombre mayor. Tenía una cachucha roja y una chaqueta blanca. Él apuñala a mi hijo en el cuello. Él lo asesinó”, describió la madre.

Luego del ataque, los supuestos borrachos huyeron.

El menor fue trasladado al Centro de Atención Inmediata (CAI) La Libertad. “Luego lo llevaron al hospital de Kennedy pero ya mi hijito había muerto. Ellos me lo mataron, ya estaba todo desmayadito”, continuó la bogotana.

Ema espera que se procese a los responsables de hecho que se mantienen prófugos. “Él no se metía con nadie. Se la pasaba riéndose. Incluso cuando lo estaba regañando”, indicó sobre la conducta de su hijo.

“La última vez que vi a mi niño desayunamos juntos, luego me acompañó a coger el bus cogidos de brazos. Me dijo que me amaba, que nunca me olvidara de eso”, agregó la progenitora.