¿Hermano de Chiquis Rivera se queda sin pareja? Su novio busca casa

El hijo de Jenni Rivera parece confirmar fin de relación con canción de Demi Lovato

Johnny Rivera, el hermano de Chiquis Rivera, ha vuelto a ser noticia y esta vez por su relación amorosa con Joaquín Navarro. Los jóvenes han vivido su amor en las redes sociales compartiendo momentos íntimos pero últimamente todo ha cambiado.

Unos mensajes en Twitter de ambos ha incitado que se cuestione si los dos siguen juntos, especialmente cuando publicaron unos mensajes crípticos en la red social.

Pasaditas de la media noche el lunes 24 de septiembre, el también hijo de Jenni Rivera, publicó en su cuenta las siglas “Y.D.D.I.F.M.A.”

A simple vista no significan nada pero indagando se pueden referir a “You Don’t Do It For Me Anymore” que en su traducción al español sería algo como, “Ya no eres para mi”.

La frase da título a un tema de Demi Lovato, artista que ambos admiran y que en varias ocasiones han expresado su amor por ella. La letra de la canción habla de una persona que se desenamoró de otra al conocerla profundamente.

“Veo el futuro sin ti, ¿en que diablos estaba pensando en el pasado? Ahora que ya sé todo de ti, un amor como el nuestro no perduraría. Ya no caeré en tus juegos, así que no me odies por lo que te voy a decir, pero tú ya no eres para mi“, dice la canción de Lovato.

Un minuto después del mensaje de Johnny, Joaquín se pronunció escribiendo: “Eres realmente tú que está en mi mente“.

Más tarde, Joaquín pidió ayuda a sus seguidores con un lugar para quedarse.

“¿Alguien que viva en North Hollywood con quien me pueda quedar en su casa por un tiempo?“, preguntó en Twitter el joven.

“Alguien, ayúdeme a expresar mi depresión con memes“, escribió en otro mensaje Navarro.

En su cuenta de Instagram, Joaquín subió un estado a sus Instagram Stories con el siguiente texto: “Nadie me ama y eso está bien. Todos son malos conmigo“. La pareja de Johnny finalizó la oración con un emoji de un corazón roto.

Hace algunas semanas parecía que los novios habían terminado con una serie de mensajes que lo dejaban entrever. Si es que tuvieron diferencias, las pudieron solucionar ya que días después compartieron un video juntos en donde se profesaban su amor.