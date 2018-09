Los encantos de Jennifer López terminaron en el suelo por caída en pleno concierto

View this post on Instagram

#ENTRETENIMIENTO: Jennifer López se cae durante su show en Las Vegas La diva del Bronx sufrió una pequeña caída durante su presentación este fin de semana en Las Vegas, pero como la estrella que es, supo recuperarse con total naturalidad. Y es que estando en pleno show se resbaló y se cayó, pero rápidamente logró ponerse de pie y seguir con el espectáculo, no sin antes esbozar una sonrisa hacia sus fans más cercanos. Sin embargo, y como era de esperar, el momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. No obstante, la profesionalidad de J.Lo impresionó a quienes presenciaron la caída de la estrella. • • • • #NOTIVISIONRD #Jlo #JenniferLopez #LasVegas #concierto #caida