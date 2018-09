Astronautas de la NASA afirman que hay vida extraterrestre y nos vigilan

No existen pruebas sobre que los aliens existan y hayan tomado contacto con nosotros

Si tenías sospechas, o esperanzas, de la existencia de vida más allá de nuestro planeta, estos cuatro astronautas tal vez te despejen las dudas.

Uno de los afortunados que viajó a la luna en el Apollo 11, Buzz Aldrin, vio un objeto no identificado por la ventana de su nave. En ese momento, muchos medios y fanáticos de las teorías de la conspiración se apresuraron ha afirmar que los aliens estaban entre nosotros y nos observaban.Se llegó a comentar que el astronauta de la NASA ocultó que había visto o mantenido contacto extraterrestre durante el resto de su vida.

Aldrin aclaró hace unos años las especulaciones. En entrevistas a medios digitales, afirmó que todo lo que se había comentado al respecto era falso. Él no cree en que los extraterrestres hayan entrado en contacto con nosotros y ese día en el Apollo 11 sí vio algo pero no era un OVNI, sino que él no estaba seguro de si era una luz reflectora, los paneles del cohete que era parte de la nave o material no identificado de otro tipo de construcción humana.

Muchos de los astronautas de la NASA se muestran escépticos acerca de la vida extraterrestre, sin embargo sí hay otros compañeros suyos que sostienen que sí existen.

Edgar Mitchell, después de casi 20 años en la NASA afirmó que estaba 90 % seguro de que muchos de los miles de objetos no identificados que se han registrado desde 1940 son de “visitantes de otros planetas“. Según dijo, los OVNIS (Objetos Voladores No Identificados) son reales y que habló con líderes mundiales que han entrado en contacto con extraterrestres, pero que esa información es clasificada. De igual forma, dijo que los gobiernos de todo el mundo llevan más de 60 años ocultándoselo al público.

Deke Slayton, ex-director de operaciones de vuelo de la NASA, creyó haber visto una nave extraterrestre en 1951. Según informa el medio Cultura Colectiva, afirma que vio un platillo volante en un ángulo de 45 grados. Al poco tiempo arrancó y despegó.

Gordon Cooper fue el primero que durmió en el espacio. Asimismo, fue parte de otro tipo de misiones en las que tuvo la oportunidad de sobrevolar el planeta, pero al igual que su compañero Slayton, su encuentro con un OVNI fue mucho antes de ser parte de la NASA. Curiosamente, él también mencionó haber visto algo en 1951, pero sobre Alemania.

Brian O’ Leary fue parte del equipo de astronautas que buscó la forma de pisar Marte, aunque finalmente el proyecto se canceló. Cuando ya se retiró, aseguró que había existencia extraterrestre en la Tierra que había provocado fuertes avances tecnológicos.

Todos estas declaraciones y comentarios de estos antiguos astronautas, no están apoyados por argumentos objetivos y demostrados. Sus opiniones surgieron de la necesidad de encontrar señales donde tal vez no las había.

La creencia de vida extraterrestre, por el momento, es parte de la ciencia ficción y el argumento para grandes películas, que tal vez se vea superado por la realidad algún día.