Horóscopo: Mercurio y su influencia en los 12 signos del zodiaco

El lugar de Mercurio en nuestra carta natal puede definir si somos puro pensamiento o si dejamos que nuestras emociones atraviesen cada idea que pasa por nuestra cabeza. Eso es porque este planeta gobierna todos los aspectos de la mente.

Me define cómo me comunico y cuáles son mis facultades y capacidades intelectuales. Me habla de mi modalidad de pensamiento, de la manera en que incorporo la información, de dónde se encuentran mis intereses intelectuales y de qué información incorporo más rápido. Psicológicamente, Mercurio define el nivel de talento que tengo de comunicar lo que siento y lo que pienso.

Mi manera de comunicar es franca, directa, sin vueltas, con mucha inocencia.

Mi mente funciona muy rápido, unidireccional, impulsiva y sin proceso.

Mi manera de aprender será a través de la competencia y cuando algo me entusiasma.

Mi manera de comunicar es de manera conservadora, concreta.

Mi mente funciona despacio, necesito incorporar las cosas con un poco más de tiempo, pero una vez que lo integre me lo acuerdo para siempre.

Mi manera de aprender será de manera práctica, y aplicando mi propio ritmo.

Mi manera de comunicar es versátil, locuaz, hablar sin parar.

Mi mente funciona muy rápido, asociando múltiples informaciones y construyendo otras nuevas.

Mi manera de aprender será rápida si lo hacen de manera lúdica y dinámica despertando mi curiosidad.

Mi manera de comunicar es amorosa y con afectividad en las palabras.

Mi mente funciona de manera emocional, creativa e ilógicamente.

Mi manera de aprender será cuando me tratan bien, cuando algo me interesa desde lo personal, cuando puedo desarrollar la imaginación.

Mi manera de comunicar es con voz de mando, firme y dramática.

Mi mente funciona de manera enérgica y expansiva.

Mi manera de aprender será cuando pongo el corazón, cuando me siento reconocido en ese proceso.

Mi manera de comunicar es utilizando palabras que describan cada detalle, realista.

Mi mente funciona desmenuzando cada concepto y pensamiento de manera objetiva y racional.

Mi manera de aprender será comprendiendo cada instancia de las cosas, y cuando veo que tiene alguna utilidad.

Mi manera de comunicar es amable, observando los dos lados de la conversación, cálida.

Mi mente funciona de manera pendular, buscando continuamente el equilibrio de los pensamientos.

Mi manera de aprender será cuando el ambiente sea agradable. En el intercambio con otro se me ocurren las mejores ideas.

Mi manera de comunicar es profunda, directa, sin tabúes, la famosa “Lengua karateca”.

Mi mente funciona de manera profunda, llegando a lugares muy lejanos en ella. Sin miedo.

Mi manera de aprender será pudiendo llegar hasta el fondo de las cosas. Cuando puedo bucear en la información.

Mi manera de comunicar es exagerada, expansiva, filosófica.

Mi mente funciona de manera abierta, expansiva en mis pensamientos e ideas.

Mi manera de aprender será encontrando el sentido de los conceptos, cuando puedo investigar, en los viajes.

Mi manera de comunicar es seria, racional y lógica.

Mi mente funciona de manera racional, totalmente objetiva y ambiciosa.

Mi manera de aprender será entendiendo de manera racional, cuando encuentro el para qué sirve.

Mi manera de comunicar es diferente, inteligente y fría.

Mi mente funciona de manera veloz, original, creando cosas nuevas y revolucionarias.

Mi manera de aprender será intermitente, cuando algo me resulta interesante, novedoso.

Mi manera de comunicar es confusa, imaginativa, donde puedo describir sensaciones sin hablar.

Mi mente funciona captando la totalidad del sistema energético, sensible.

Mi manera de aprender será utilizando la imaginación, donde me sienta cómodo y querido.

Por: Lula Aicardi

