15 cosas que sabemos de Aquaman por lo que nos enseñó su director James Wan

El film protagonizado por Jason Momoa tendrá más humor, luz y color que previas entregas de DC Comics

James Wan lleva encerrado desde octubre de 2017, cuando terminó de filmar “Aquaman” en Australia, para el proceso de postproducción de esta película de Warner Brothers que espera recuperar el brillo de DC Comics. Cuando faltan menos de tres meses para su estreno el 21 de diciembre, el director de “Saw”, “The Conjuring” y “Furious 7” nos recibió en su sala de edición en Los Ángeles para desvelarnos algunos secretos de la película protagonizada por Jason Momoa.

Esto es lo que sabemos hasta ahora de Aquaman:

1. La película transcurre después de la trama de “Justice League“, en la que Aquaman era más un outsider que estaba buscando su lugar en el mundo cuando Bruce Wayne lo llama para unirse a la Liga de la Justicia. “Ahora, en su película, Aquaman se convierte en el Aquaman que conocemos”, explica Wan.

2. El filme arranca con el momento en que se conocen los padres de Aquaman. Ella es la reina de Atlantis (intepretada por Nicole Kidman), a la que encuentra un farero entre las rocas en un día de tormenta, malherida y con un tridente en su mano.

3. El concepto de familia está muy presente en toda la película. Muchos de los personajes principales tienen lazos familiares que juegan un papel importante.

4. Otro concepto central es de la aceptación. Aquaman, mitad de Atlantis, mitad de la superficie, siente que no pertenece a ninguno de los dos mundos, se siente rechazado.

5. El tridente, como no podía ser de otra manera, es “la clave” de muchas cosas.

6. La película va a ser divertida, mucho más que las anteriores de DC Comics. Prepárense para ver a Jason Momoa soltando chiste tras chiste.

7. Además, será más luminosa y colorida que las oscuras entregas anteriores del universo DC. “La gente me conoce por mis películas de terror y creen que soy un tipo oscuro. Luego me conocen y se dan cuenta de que no soy así para nada. Así que también traté de traer mi propia personalidad a este mundo”, explica Wan.

8. Wan y su equipo buscaron inspiración en la flora y fauna de mar y, especialmente, en el concepto de la bioluminiscencia. “El mundo de Atlantis debe ser mágico y vibrante. Así es como siempre describimos al oceáno. El océano es un lugar mágico, pero también puede dar miedo”, dice el director.

9. Wan revisó todo el material sobre Aquaman, abundande desde los años 50 en diferentes películas. Pero sobre todo se inspiró en el comic, que aunque hoy luce “muy retro”, trató de actualizarlo a una versión actual.

10. Es una película con un punto ecologista. “No se puede hacer una película sobre los océanos sin hablar del medio ambiente”, asegura Wan.

11. Aunque buena parte de la película transcurre bajo el agua, casi no filmaron en ese elemento. “Los humanos nos movemos lentos en el agua y todo parece cámara lenta. Pero esta gente que vive bajo el agua, los atlantes, se mueven muy rápido, es su medio. Así que no era práctico para mí rodar demasiado debajo del agua”, apunta Wan. Lo que hicieron fue rodar con un fondo azul sobre el que se añaden efectos digitales para lograr la apariencia de estar bajo el agua.

12. Los personajes femeninos son tan poderosos como los masculinos. Por ejemplo, Mera (interpretada por Amber Heard) llega del fondo del océano para contactar y proteger a Aquaman. “Tiene tantos poderes o más que él. Para ella sería fácil tumbarlo”, comenta Wan.

13. Las diferentes razas y especies que viven en los siete mundos marinos nos van a sorprender, como “gentes crustáceos gigantes”, en palabras de Wan.

14. En palabras de Wan, Aquaman tiene un poco de todo: “Humor, comedia romántica, acción, monstruos marinos, un mundo mágico y loco increíble… Pero lo que más me gusta es que esta película no ocurre en el espacio exterior u otra dimensión. Tiene lugar en la Tierra”.

15. El antiguo Atlantis está en el desierto del Sáhara y tiene que emerger de nuevo.