Remedios caseros para limpiar el estómago

Es común sentir la necesidad de hacer una limpieza estomacal, especialmente al consumir alimentos altos en grasas y calorías.

La salud gástrica puede verse comprometida en los días actuales donde la mala alimentación, los alimentos procesados, y el estrés diario se convierten en elementos cotidianos que día a día desequilibran el bienestar natural del organismo. Es por ello que debes considerar una dieta saludable para que evites que tus problemas de salud se vean agravados.

Limpiar el estómago es importante, no debes esperar a presentar algún síntoma de enfermedad para hacerlo, lo mejor es que no tienes que gastar en medicamentos si no quieres, basta con seguir recetas caseras o ingerir alguna bebida diaria que te permita hacerlo de forma natural. A continuación te mostraré algunos consejos.

Agua de linaza: es una fuente rica de ácidos grasos omega 3, fibra y antioxidantes los cuales regulan la digestión y el metabolismo. También es ideal para bajar de peso, a la vez que depura el estómago.

Necesitarás 1 cucharada de linaza (10g) y un vaso con agua (200 mil aproximadamente). Coloca la cucharada de linaza a reposar toda la noche en el vaso con agua, al día siguiente cuélala y toma el agua espesa durante 7 días seguidos. Si te gusta, puedes agregarle un poco de limón.

Agua tibia con limón: es una opción ideal para desintoxicar el cuerpo y además combatir las molestias digestivas. Con sus propiedades alcalinas el limón elimina el exceso de acidez mejorando la actividad de la flora bacteriana.

Necesitarás jugo de limón orgánico y un vaso de agua (200 ml). Calienta el agua a temperatura media y agrégale limón. Bebe todas las mañanas a primera hora.

Infusión de orégano: tiene la capacidad de calmar la pesadez estomacal y depurar los desechos del estómago. Puedes tomarla antes de dormir.

Necesitarás 1 cucharadita de orégano (5g) y 1 taza de agua (250 ml). Agrega la cucharada de orégano en una taza hirviendo y déjalo en reposo durante 10 minutos, luego cuélala y consúmela, repite el tratamiento durante 1 semana.

Infusión de diente de león con manzanilla: por su capacidad de calmar la inflamación y los síntomas asociados con la indigestión. Además si la ingieres regularmente estimula la eliminación de toxinas y regula el tránsito intestinal que controla el estreñimiento.

Necesitarás 1 cucharada de diente de león (5g), 1 cucharada de flores de manzanilla (5 g) 1 taza de agua (250 ml): cuando el agua esté hirviendo agrégale las hierbas en las cantidades señaladas previamente. Deja reposar 5 o 10 minutos y consúmela. Puedes tomarla hasta tres veces al día.

Como puedes ver, mantener tu organismo limpio puede ser muy sencillo, ya que las enfermedades estomacales pueden generar graves molestias, es ideal que puedas adquirir hábitos con algunas de estas infusiones y de esta manera podrás cuidar mejor tu estómago.