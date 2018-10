Franchesca La Profeta grabó un vídeo hablando de su muerte

La bloguera dominicana murió el pasado viernes en el restaurante de Nueva York donde trabajaba

La bloguera dominicana Franchesca Lisandro “La Profeta”, 25 años, quien falleció el pasado viernes por un alegado ataque de asma, grabó hace un tiempo un vídeo en el que hablaba de su muerte.

En el clip, que se ha vuelto viral después de conocer su deceso en el restaurante Brooklyn Crab de Nueva York donde trabajaba como cocinera, se escucha a Franchesca decir que “le gusta respirar”. Luego sigue diciendo “si algún día yo me muero quiero que sepan que a mí me gustaba respirar… a mí me gusta respirar”, decía riéndose.

El sábado su ex manager -conocido como Raymond- aseguró que Franchesca había fallecido por un ataque de asma, condición que padecía desde que él comenzó a trabajar con ella.

“No sé en verdad qué pasó”, añadió en el programa de radio Alofoke Radio Show.

Versiones de algunos medios indican que Franchesca Lisandro estaba trabajando cuando colapsó y quedó inconsciente. A las 12:20 pm el 911 recibió una llamada de alerta. Fue llevada por los paramédicos al Hospital Metodista de Brooklyn, donde se certificó su muerte.

La joven originaria de San Isidro, en la zona este de Santo Domingo, tuvo una fuerte acogida en las redes sociales viralizando un sinnúmero de vídeos.