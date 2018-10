Foro promueve el derecho a hablar español en la Gran Manzana

El Diario, junto a la Comisión de Derechos Humanos y Univision41, realizarán este viernes el foro comunitario “¡Habla Español. Esta es América!”, en Brooklyn

Desde que Donald Trump asumió la presidencia, han aumentado los casos de discriminación contra hispanos en la Gran Manzana. A diario muchos latinos escuchan en diferentes espacios la frase: “¡habla inglés, esto es América!”, como ocurrió en mayo pasado, cuando un abogado lleno de furia le gritó a un par de clientas y a empleados de un restaurante en Hell’s Kitchen que no usaran la lengua de Cervantes porque estaban en Estados Unidos y amenazó con llamar a ‘La Migra’.

Y como una manera de advertir que en Nueva York hay cabida para el idioma español y que, por ley, nadie puede ser discriminado por hablar en ese idioma, ni obligado a no usarlo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, en asociación con El Diario y Univision 41 están promoviendo un foro comunitario para que los asistentes conozcan sus derechos.

Bajo el nombre “¡Habla Español. Esta es América!”, las autoridades municipales y líderes de varias organizaciones comunitarias, se darán cita este viernes en la escuela pública PS 24 en Brooklyn para abordar el derecho que existe en Nueva York para usar el idioma de América Latina y España y educar sobre la manera en que se pueden formular denuncias por discriminación.

En los últimos dos años, la Comisión de Derechos Humanos ha aumentado las investigaciones sobre discriminación por origen nacional y estatus migratorio en más del 20%. Entre 2016 y 2017 inició 334 investigaciones, comparadas con 275 entre 2014 y 2015. En 2017 respondieron a más de 100 incidentes discriminatorios, el 10% de los cuales involucraron estatus migratorio o acoso de origen nacional.

La Comisión asegura que con esta actividad desea mostrar nuevamente su compromiso para combatir la discriminación y la retórica negativa que rodea a las comunidades de inmigrantes y otras comunidades vulnerables, bajo el clima actual generado por el Gobierno federal. La meta es mostrar la ayuda disponible que existe para frenar esos abusos.

Contra el clima de odio

“En este clima de odio y xenofobia, es más importante que nunca que los neoyorquinos y sus familias comprendan sus derechos contra la discriminación y el acoso, al igual que los servicios y recursos disponibles para ayudarles”, dijo Carmelyn P. Malalis, comisionada de Derechos Humanos de Nueva York. “Nadie debería tener miedo de caminar por la calle o llevar a sus hijos a la escuela, o ir a una tienda a comprar algo debido al lugar donde nacieron o al idioma que prefieren hablar”.

La Comisionada agregó que ese organismo está trabajando arduamente para educar a los residentes de la ciudad sobre sus derechos, sin importar su estatus migratorio, y la manera de obtener justicia para las víctimas y responsabilizar a los infractores.

“Esperamos que este foro comunitario ayude a los hispanos entender sus derechos, denunciar la discriminación y a saber que el Gobierno de la ciudad de Nueva York es un recurso que ellos tienen y que nunca dejará de luchar por ellos y por sus familias”.

La iniciativa cuenta además con el respaldo del Consulado de México, las organizaciones Mixteca y la New York Immigration Coalition, la Oficina de Inmigración de la Alcaldía, el Departamento de Asuntos del Consumidor, Univision y Radio Wado.

Loading the player...

Vivió la discriminación en carne propia

María G, una madre guatemalteca quien vive hace 18 años en Nueva York, denunció haber sentido en carne propia los maltratos por hablar español, y aunque nunca lo denunció, asegura que tras enterarse que los infractores pueden ser castigados, no dejará pasar por alto un nuevo atropello.

“Un día iba en el tren y una mujer blanca empezó a mirarme mal porque me senté en la silla y no le di el puesto. No era vieja, éramos de la misma edad, como 45 años y cuando empecé a hablar con mi amiga me gritó y me dijo que hablara en inglés que esto no era México y yo ni conozco por esos lados”, recuerda la trabajadora de limpieza.

Asimismo le ocurrió al señor P, un puertorriqueño que denunció ante la Comisión de Derechos Humanos un acto de discriminación por hablar español, quien entabló un caso que está siendo investigado.

“El señor, quien tiene una discapacidad, acudió a una organización de servicios sociales para solicitar ayuda para encontrar una vivienda y cuando estaba hablando con la persona que lo atendía en la recepción, el personal se frustró (porque hablaba español) y se volvió hacia la persona que estaba a su lado y le dijo: “Estoy tan cansada de que todos los puertorriqueños hayan venido hoy””, comentó una representante de la Comisión, al recordar uno de los casos que investigan, quien advirtió que existen incluso compensaciones que las víctimas pueden recibir y multas a los infractores.

Así ocurrió con un padre de familia mexicano, quien luego de trabajar 15 años para un supermercado y sufrir problemas de salud, fue discriminado y amenazado, y al interponer su queja recibió $5,000 dólares, por lo que él mismo, quien guarda su nombre por protección, pide a quienes sufren atropellos por su origen que no los permitan.

“La gente tiene miedo de denunciar la discriminación, especialmente nosotros los inmigrantes. Yo trabajé en este supermercado por 15 años y esto es lo que recibí a cambio. Mis pláticas con mi empleador sobre mi problema médico pasaron a ser violentas rápidamente, con amenazas a mi persona por ser inmigrante y por tener una discapacidad física”, dijo el querellante. “Yo creo que es importante que toda víctima sepa que puede recibir ayuda sin importar si tienen papeles o de qué país vienen. Yo soy una persona trabajadora y responsable y merecía justicia”.

Datos sobre el foro comunitario:

Lugar: PS 24; 427 38th street, Brooklyn

PS 24; 427 38th street, Brooklyn Día: Viernes octubre 12.

Viernes octubre 12. Hora: De 5:30pm a 7:30pm

De 5:30pm a 7:30pm Participantes:

Comisión de Derechos Humanos

Consulado de México

Mixteca

NY Immigration Coalition

Oficina de Inmigración de la Alcaldía

Departamento de Asuntos del consumidor

Univision41

Radio Wado

El Diario

Comisión de Derechos Humanos Consulado de México Mixteca NY Immigration Coalition Oficina de Inmigración de la Alcaldía Departamento de Asuntos del consumidor Univision41 Radio Wado El Diario Si deseas conocer más información sobre el foro, visita la página: https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page

Dónde y cuándo denunciar: