Video: El monstruo de Ecatepec dijo que si sale libre seguirá matando mujeres, fuertes confesiones

Juan Carlos N dijo que prefiere darle a sus perros la carne de sus víctimas, a dejarlas vivir

MÉXICO – El llamado “Monstruo de Ecatepec” no deja de impactar a los mexicanos, que no acaban de dar crédito a los asesinatos que cometió, cuando se filtró un vídeo de su confesión en la que ha sorprendido a todos y a pesar de no mostrar arrepentimiento, asegura que si queda libre seguirá matando a las mujeres porque las odia.

Esposado, sentado en una silla y sin dudar en sus respuestas, Juan Carlos, el hombre acusado de asesinar al menos a 10 mujeres en Ecatepec advierte que se llegara a librar esas acusaciones seguiría matando.

Así se expresa durante la entrevista que tuvo con el Ministerio Público, como parte de las diligencias del caso, y cuyo video se exhibe en redes sociales.

¿Alguna otra misión que tengas en la vida?, pregunta el Ministerio Público.

“No creo salir de ésta, pero si salgo, de una vez le digo a mis patrones: voy a seguir matando mujeres”, responde sin empacho Juan Carlos.

“¿Por la voz, por Dios o por tu decisión?”, le inquieren.

“Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre (sin aclarar a qué se refiere); dos, por el odio que les tengo (a las mujeres), y tres, porque sigo en una necesidad: que coman mis hijos a que coman en otro lado, pues que coman mis hijos. Que coman perros en otro lado, mejor mis perros“, responde.

Juan Carlos y su esposa Patricia fueron detenidos el jueves en Ecatepec cuando transportaban restos humanos en una carriola.

En cateos a dos inmuebles en la Colonia Jardines de Morelos, agentes de la Fiscalía del Estado de México encontraron más restos en cubetas con cemento y en un refrigerador.

Según las investigaciones, la pareja llevaba con engaños a las mujeres a las casas, donde el hombre las violaba y luego las mataban.

De acuerdo a los datos recabados por el representante social, el hombre sufrió abuso sexual cuando tenía 10 años por una mujer que lo cuidaba.

El Fiscal del Edomex, Alejandro Gómez, detalló que el hombre declaró haber iniciado con los feminicidios en 2012 y confesó haber matado a 20 mujeres.

