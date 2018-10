7 tips para que te quede mejor la ropa

Todos pasamos por esto: agarramos cualquier prenda de ropa de un estante de una tienda, nos enamoramos de ella y luego nos rompe el corazón porque no nos queda como queremos. Si bien hay toneladas de estrategias a nuestra disposición para cambiar el tamaño de la ropa, a veces solo queremos tomar el camino fácil.

Te proponemos siete trucos de la estilista Caroline Vazzana con los mejores consejos y estrategias para que la ropa te favorezca.

Si un top o un vestido es demasiado escotado, entonces poner encima algunas capas puede ayudar a lucirlo mejor. Usar capas por encima y por debajo de tu blusa reveladora puede ayudarte a cubrirte mientras le agregas un toque único a tu atuendo.

Y si no estás experimentando con tu estilo, no temas, porque incluso las capas más simples pueden ayudar a recrear un atuendo: por ejemplo, una camiseta blanca debajo de un vestido al cuerpo puede transformarla de un atuendo de la semana de la moda a una oficina.

Usa cinturones

Tu cinturón favorito puede alterar completamente el calce de tu ropa. No tienes que limitar tus cinturones a tus pantalones. Según Vazzana, se puede usar un cinturón para dar a los vestidos y los suéteres de gran tamaño una figura ceñida para un ajuste más favorecedor.

Un cinturón puede ser tu mejor amigo cuando se trata de garantizar que una prenda se ajuste correctamente y se vea increíble”, dijo.

Mete las blusas adentro de los pantalones

Si tus pantalones no se ajustan a tu cuerpo y no tienes un cinturón a la mano, la blusa adentro del pantalón es la clave. Una blusa metida no solo es una actualización elegante de tu atuendo, sino que puede ayudar a que tus pantalones, faldas y shorts se ajusten mejor. Y no te preocupes por los suéteres gruesos: cuanto más grueso sea el material, mejor.

Probate la ropa antes de comprarla

Esto puede sonar como algo redundante, pero muchos de nosotros salteamos la fila del vestidor y nos dirigimos directamente a la caja registradora. No importa qué tan larga sea la cola, Vazzana recomienda probarse los artículos antes de salir del local para asegurarse de que sean perfectos. “No todas las marcas tienen el mismo tamaño, así que asegúrate de probarlo antes de comprar”, dijo. “Algunas marcas son más pequeñas o más grandes, por lo que probar un artículo es clave para garantizar el ajuste correcto”.

Llevá tu ropa a la modista

Mientras que dirigirse a la modista puede parecer mucho esfuerzo, es una de las mejores maneras de asegurarse de que tu ropa se ajuste perfectamente a su forma, de acuerdo con Vazzano.

“Cada tipo de cuerpo es diferente, por lo que es tan importante tener un buen sastre a mano para ayudar a retocar y refinar algunas de tus prendas favoritas para asegurar que se ajusten mejor a tu cuerpo”, dijo. “Es sorprendente cómo extender o acortar un dobladillo, o tomar algo en unos pocos centímetros puede transformar un outfit“.

Y si estás tratando de mantenerte dentro del presupuesto, puedes cambiar tu ropa fácilmente. Una búsqueda rápida en YouTube puede ofrecer toneladas de videos de adaptación de bricolaje que pueden llevarte fácilmente de principiante en costura a profesional a medida.

Los tacones ayudan cuando el pantalón es muy largo

Los pantalones largos se pueden rasgar fácilmente, lo que puede hacer que usar algunos pantalones y faldas largas sea una molestia. Ahí es cuando entran en juego los tacones, que son una forma instantánea de agregar centímetros a tu altura, para que puedas caminar con pantalones largos a gusto.

Simplemente combina tus pantalones con un par de tacones a cualquier altura para evitar tropezar con tus pantalones y faldas.

Ve a la sección de niños que te vas a encontrar con una sorpresa

Vazzana notó que la sección para niños es un gran lugar para que las personas con talles más pequeños encuentren prendas de vestir ajustadas (y sorprendentemente elegantes).

“Si tienes un cuerpo pequeño, comprar en la sección para niños puede ser tu mejor opción”, dijo Vazzana. Pero el ajuste no es lo único por lo que debería estar entusiasmado. Vazzana también dijo que los tamaños de los niños suelen ser más baratos, por lo que es una excelente sección para encontrar ropa a precio de ganga. Este truco también funciona muy bien para los zapatos.