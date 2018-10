Mauricio Clark se bautiza para dejar atrás su pasado gay

View this post on Instagram

Aterrizando y con todo el amor y la responsabilidad de compartir un mensaje a través de la conferencia #TodoEsPosible y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de mi hermano @alanconda1 Gracias @uvmcomunidad por abrirnos las puertas, un honor regresar a casa. #lincesuvm Próximamente anunciaremos las fechas en Mexico y Estados Unidos. Informes: @kefrencanto @markatalent