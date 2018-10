Capítulo 1 de ‘Like, La Leyenda’: Hora y fecha para ver estreno en vivo por Univision

La telenovela juvenil se ha dicho que es como la nueva generación de "RBD" y "Rebelde"

Univision se prepara para estrenar la nueva telenovela juvenil, una nueva generación de “Rebelde”. “Like, La Leyenda” tiene mucho parecido con su antecesora en que gira alrededor de un grupo de adolescentes de familias con dinero y poder además de que se formará una banda musical dentro de la historia.

Pero es ahí donde terminan las similitudes ya que la producción de Pedro Damián para Televisa toca temas mucho más fuertes y relevantes a lo que viven los jóvenes de hoy en día.

El LIKE (Life’s Institute of Knowledge and Evolution) es un colegio de alto nivel que se promociona como “moderno” y “abierto” pero que, en realidad, es profundamente tradicional y esquemático.

La nueva generación de la preparatoria inicia el año escolar con las rutinas rigurosas y tediosas de cualquier centro escolar tradicional. Aunque el colegio se autoproclama como una institución de vanguardia, las técnicas educativas no logran entusiasmar a nadie. Por el contrario, han vuelto apáticos y conformistas tanto a maestros como a alumnos, limitando en ambos casos sus posibilidades de expresión.

En “Like” participan Macarena García, Roberta Damián, Ale Müller, Anna Iriyama, Mauricio Abad, Carlos Said, Víctor Varona, Santiago Achaga, Flavio Nogueira, Zuri Sasson, Catalina Cardona, Violeta Alonso, Isela Vega, Sergio Klainer, Enoc Leaño, Rodrigo Murray, Gaby Zamora, Ceci de la Cueva, Christian Chávez, Oscar Schwebel, Zoraida Gómez, Candela Márquez, Manoly Díaz y Gina Castellanos.

FECHA Y HORA DE TRANSMISIÓN

Fecha: domingo 14 de octubre

Hora: 7pm Este/Pacífico, 6pm Centro

Canal: Univision