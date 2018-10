Nicole Kidman reveló que su matrimonio con Tom Cruise evitó que fuese acosada sexualmente

Los actores se dieron el sí en el año 1990, poco tiempo después de haberse conocido en el set de ‘Days of Thunder’

En una columna publicada en la revista New York Magazine este lunes, Nicole Kidman habló de su matrimonio con Tom Cruise y como el estar casada con él evitó que fuese acosada sexualmente.

“Me casé por amor, pero haberlo hecho con un hombre extremadamente poderoso me mantuvo protegida de los acosos sexuales”, aseguró.

“Siempre me cuesta hablar de mi casamiento con Tom, porque estoy casada actualmente con el amor de mi vida, Keith Urban, y me hace sentir irrespetuosa”, escribió en la columna, enfocada en las mujeres y el poder. “Habiendo dicho eso, puedo contar que me casé muy joven, a los 22 años, y eso no me dio poder sino protección“.

Kidman y Cruise dieron el sí en el año 1990, poco tiempo después de haberse conocido en el set de ‘Days of Thunder’. La pareja, que adoptó a Isabella y Connor mientras estaban juntos, se divorció en el 2001.

“Yo trabajaba, pero siempre me tenían entre algodones, y nunca me pasó nada. Cuando el matrimonio se terminó, yo tenía 32 o 33 años y ya había crecido”, contó. “Por supuesto que tuve momentos parecidos a los revelados durante la campaña Mee Too cuando era chica. Pero, ¿quiero exponerlos en un artículo? No. ¿Se dieron en mi trabajo? Absolutamente”.

“Quiero sacar provecho de mis experiencias, usarlas, y no hablo solo de acoso sexual sino de pérdidas, muertes y todo lo que trae la vida. Pero debo hacerlo con las personas indicadas, para que no se sienta como un nuevo abuso”.

La actriz, también contó que a pesar de su exitosa carrera, todavía le cuesta sentirse poderosa en Hollywood.

“Gané un Oscar en el 2003 y ni siquiera me di cuenta del poder que eso significaba. No sé si es baja autoestima, pero todavía me cuesta pararme en ese lugar y decir, ‘me he ganado esto’. Eso probablemente sea bueno, de todos modos, ya que me mantiene en un estado de incertidumbre y humildad que me hacen seguir peleando y sorprendiéndome cada vez que me convocan”.