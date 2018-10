Famosa YouTuber mexicana, YosStop, sufre censura de Instagram por foto ‘porno’

View this post on Instagram

Hola amigos, hoy no les vengo a compartir la palabra de Dios, hoy les vengo a compartir mi pack, así es, antes de que alguien lo filtre aquí se los dejo. La primer foto es lo más sensual que me salió, la segunda es la primer pose que se me vino a la mente en modo “vean mi culo”. Así es, este es mi pack porque no me verán tomarme algo más porno que esto, y siendo sincera me sentí ridícula, pero estuvo divertido, 📷@dannyesgenial y yo nos reímos mucho mientras trataba de posar cachondo.