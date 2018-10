‘Make America Great Again” te hará reir y pensar

La comedia latina se estrena este sábado como parte del Chelsea Film Festival

Como “una carta de amor a Washington Heights, y un telegrama urgente a Washington”, describe Nelson Denis a su película “Make America Great Again’, la cual se estrena este sábado en la ciudad como parte del Chelsea Film Festival.

“El mundo tiene que ver, en detalle íntimo y emocionante, el horror y la inhumanidad que ICE representa para nuestros inmigrantes. Es una pesadilla imperdonable”, asegura el director y guionista, quien además de cineasta (“Vote for me”), es el autor del libro War Against All Puerto Ricans, entre otras publicaciones.

La cinta es una comedia oscura que narra la historia de un inmigrante dominicano (Rogelio Yola) quien llega a Nueva York en busca de su “sueño Americano”, pero lo que encuentra es una pesadilla. Rogelio es declarado un “terrorista” y perseguido por agentes de ICE por toda la ciudad.

La película es protagonizada por Angel “Chi Chi” Salazar, quien apareció en Scarface y Carlito’s Way con Al Pacino, y en Punchline con Tom Hanks. También actúan Gloria Zelaya (actríz, directora y fundadora del Teatro Latea en NYC) y Gissel Romero.

Fue filmada en diversos vecindarios de Washington Heights y Denis incorporó intencionalmente puntos de referencia locales como el United Palace Theatre, el Iwo Jima Memorial, la Mansión Morris-Jumel, el salón de baile Audobon (donde se filmó a Malcolm X) y el Puente George Washington, para hacer que el entorno de sus personajes sea parte de la historia.

En detalle:

Qué: estreno de la película ‘Make America Great Again’

Cuándo: sábado 20 de octubre

Hora: 4:30 pm

Dónde: Teatro Loew’s AMC en 312 W. 34 st. (9na avenida en Manhattan).