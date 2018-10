Trump dice que “no” aceptará la culpa si los republicanos se hunden en noviembre

En entrevista con AP el mandatario se lavó las manos ante una eventual derrota de su partido

A menos de un mes de las vitales elecciones de medio periodo el nerviosismo es evidente en el presidente Donald Trump.

Ante la no lejana derrota de los republicanos en las elecciones al Congreso, Trump dijo en entrevista con AP que no aceptará la culpa si su partido pierde el control de la Cámara Baja.

Su argumento es que su campaña y su respaldo por el contrario lo que ha hecho es ayudar a distintos candidatos republicanos.

Trump le dijo a The Associated Press que no siente que este sea un referendum a su gobierno, por el contrario piensa que lo que él ha hecho es ayudar a la gente y que eso se verá en las elecciones.

Sin embargo las encuestadoras se inclinan a pronosticar un resultado adverso para los republicanos. Cada vez se ve más cerca que los demócratas puedan recuperar la Cámara de Representantes, según los distintos sondeos a nivel nacional.

Por su parte Trump se aferra a su estrategia de una fuerte campaña antiinmigrante ante de las elecciones, lo que ha pedido al partdio republicano vuelva el eje de su campaña. Habrá que esperar si esta plataforma servirá como lo hizo en 2016.

Entre tanto si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes y continúan con el juicio político o las investigaciones contra el presidente Donald Trump , incluida la búsqueda de sus declaraciones de impuestos ocultas durante mucho tiempo, Trump dijo que “lo manejaría muy bien”.