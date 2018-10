Impactante foto de Catherine Fulop posando ‘sin un seno’

View this post on Instagram

Cuando me llego la fotografía retocada sentí un gran escalofrío recorrer mi cuerpo y pensé va a impactar y esa es la idea, concientizar la importancia de la detención temprana del cancer de mama y con mamografos de calidad, en esta parte es importante que sigas informándote, hay lugares donde se realizan los estudios de manera gratuita y con mamografos de alta tecnología que son los que lo detectan. Y muuuy importante lo positivo! El 90% de los casos tiene cura si se detecta a tiempo. Vamos mis mujeres bellas a #ponerleelpecho y no permitamos que se siga engrosando la estadística de mujeres mutiladas y muertas por este mal. #atodasnospuedepasar GRACIAS! @andyclar_ @chicasennewyork @machadito1 @regina_cosmetics