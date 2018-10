El Awards 2018: Nuestros hombres destacados

La edición 15 de los premios que otorga El Diario celebró a estos 17 profesionales de todas las áreas

Como cada año, durante los últimos 15, El Diario premió a un grupo de hispanos que cada día con su trabajo y esfuerzo ponen en alto a la comunidad latina en los Estados Unidos.

En esta ocasión, los homenajeados con el premio ‘El Awards’ son los siguientes:

Coss Marte- Fundador de ConBody

Coss Marte aprendió el secreto de una vida sana y productiva de la manera más dura. Pero esto, en vez de detenerlo, hizo que el fundador de ConBody, el método “bootcamp” que dio origen a su cadena de gimnasios homónina, encontrara su camino como emprendedor, lejos del tráfico de drogas que lo puso tras las rejas durante 7 años.

Marte creció en el Bajo Manhattan en una familia dominicana (su hermano menor es Christopher Marte, recién electo miembro del Comité Estatal Demócrata). Desde los 11 años se inició en las drogas y ya a los 13 lideraba una red de distribución de estupefacientes en la ciudad. Cuando fue detenido, producía hasta dos millones de dólares en ventas al año, según contó a The New York Times.

“Fue en la cárcel que descubrí que mi colesterol estaba demasiado alto y que podía morir si seguía esa rutina de comer mal, beber y vivir la vida de la calle”, recuerda. “Me puse a hacer ejercicios, bajé unas 70 libras en dos meses y así otros presos comenzaron a entrenar conmigo”, explica el hoy dueño de dos gimnasios y autor del libro “ConBody” (St.Martin’s Griffin).

Casi al final de su sentencia, fue sometido a confinamiento solitario durante 30 días y nuevos cargos lo obligaron a pasar un año más en la cárcel. Estando en una celda sin ventilación ni luz, de la que solo salía para ducharse dos veces por semana, escribió una carta a su familia que no pudo enviar. “No tenía una estampilla y me sentí atrapado, sin saber qué hacer”.

Poco después, le llegó una carta de su hermana pidiéndole que leyera el salmo 91 de la biblia.

“Al abrir la biblia saltó una estampilla”, confiesa del instante clave de su cambio de vida. “Le dije a Dios que quería pagar por lo malo que había hecho en la vida y quería comenzar de nuevo”.

Esa fuerza espiritual lo puso a escribir las rutinas que dieron vida a su libro. Marte comenzó a entrenar a su mamá y una vecina. “Un día un hombre me preguntó sobre mis rutinas y poco después volvió con $200 en efectivo para que lo entrenara por un mes. En cinco años, hemos entrenado a más de 20,000 personas”.

Haciendo una pasantía en Goodwill, “conocí a [Sultan] Malik, quien pasó 14 años en prisión” y hoy es el vicepresidente de ConBody. A la par, se inscribió en un programa para emprendedores y ganó 25,000 dólares en una competencia de la Young Presidents’ Organization.

También está por abrir un canal en SnapChat sobre su novedoso método. Marte quiere tener cinco gimnasios más y ha recibido 60 solicitudes para abrir franquicias en el país, Argentina, Brasil y Europa.

“Nunca es fácil correr un negocio y nunca paras de trabajar”, comenta, “pero Dios me puso en esta situación y debo aprovecharla”.

________________________________________

Alipio “Coco” Cabrera

Productor y Locutor de radio- Univision Radio

Alipio “Coco” Cabrera es un experto en derrotar los obstáculos inesperados de la vida. Esa experiencia es, quizás, lo que acerca más al locutor y productor de radio dominicano a sus oyentes de Radio WADO 1280 AM y otras emisoras de la red Univisión.

Cabrera se considera un “comunicador de conciencia”, aquel a quien el poder de la palabra le ha permitido ayudar a miles de personas que lo escuchan a diario en su programa “Palo con Coco”.

Cada historia de sus escuchas resuena muy dentro de quien ha vivido el abandono de su padre y de su madre, una infancia sin hogar, los peligros de la calle y la desesperanza. Con todo, llegó a ser “el locutor activo de mayor tiempo de permanencia en la radio hispana de Nueva York”.

Natural de Villa Mella, República Dominicana, Cabrera descubrió el periodismo desde muy joven y se inició como corresponsal en su pueblo y luego trabajó para El Nacional de Santo Domingo.

A Nueva York llegó en los años ochenta, donde colaboró para el extinto semanario Noticias del Mundo y radios como WSKQ, “la primera estación de Raúl Alarcón, el dueño de la Mega, donde fui subdirector de noticias”. Luego en WKDM 1380, en la que estuvo al mando de la programación, se consolidó como celebridad radial en el programa matutino “Los Alegres Tres”. Desde 1993 se unió al equipo de Wado, la 105.9 FM y más recientemente 96.3, donde cada domingo suenan sus “Coco Clásicos”.

Por su mente aún pasan los recuerdos “y hasta los olores” de las noches durmiendo sobre un cartón a la intemperie, las palizas que recibió por robar comida o buscar refugio. Cuenta haber sido víctima de discriminación por ser albino, ser abusado sexualmente por una mujer a los nueve años, ser maltratado en la escuela por no poder leer por sufrir de astigmatismo. “Trabajé y vendí maní para comprar mis espejuelos”, rememora.

Todas esas vivencias “aún latentes” abren sus oídos a sus radioescuchas y su instinto para detectar cuándo necesitan su ayuda.

“Yo no olvido un momento en ‘De todo un poco’, su programa con Gisela García, un oyente ecuatoriano nos llamó para decir que se iba a suicidar porque su pareja dominicana lo había abandonado”. Con la ayuda del psicólogo Carlos Lugo y la policía, lograron salvarle la vida. “Estuvimos en contacto con él durante su rehabilitación y hasta que se casó”, dice orgulloso el autor del libro autobiográfico “Abriendo el Coco”.

Cabrera ha navegado las aguas más turbulentas sin mirar atrás y promete no parar. “Estoy abierto a todo y me siento con energía y ganas de seguir, de ayudar más a la comunidad”.

_____________________________________________

Cosme Aguilar- Chef/Dueño del restaurante Casa Enrique

“Cada plato es como si fuera mi hijo”. Así describe el chef Cosme Aguilar a los integrantes de un menú mexicano que sirve en su restaurante Casa Enrique. “Hemos trabajado tanto en ellos que no podemos reemplazarlos. Cada uno tiene su historia”, agrega este chiapaneco que desde 2012 seduce a sus comensales con su mole poblano, el cochinito chiapaneco y el chamorro de borrego.

A sólo dos años de su apertura, Casa Enrique ganó su primera estrella Michelin, otorgada por la guía gastronómica más reconocida del mundo. “Comida de alta calidad que bien merece probarse” es el juicio contundente que ha convencido a cientos de neoyorquinos a darse el viaje a Long Island City, donde están Casa Enrique y su local hermano, el francés Café Henri.

“Mi madre nació en Chiapas, vivió en Puebla, en la ciudad de México y muchas partes más. Así que ella agarro técnicas de todos lados”, explica Aguilar, de quien dice aprendió su sazón muy mexicana. “Ella tenía un restaurante y era muy buena cocinera. Ella siempre cocinaba las carnes de los animales que mi padre le traía y ella mataba”, recuerda.

A Nueva York llegó queriendo tener un taller electromecánico como el que tuvo en su tierra y pronto descubrió lo difícil que sería.

“Empecé limpiando cocinas. Seis meses después, el chef me pidió que lo ayudara en una fiesta. Así vio que yo era rápido para aprender y que me gusta hacer mi trabajo bien. Gracias a él, tuve la oportunidad de trabajar en la cocina”, cuenta. Así conoció otros chefs que le enseñaron sus técnicas, “porque no tenía dinero para pagar la escuela”.

Por 10 años trabajó al frente de Café Henri, los dos locales del restaurador Winston Kulok en la ciudad. “Toda la vida había trabajado con comida francesa, así que no me sentía preparado para la mexicana”, dice. Con su hermano Luis y Kulok decidieron correr el riesgo.

Cada año, la estrella Michelin confirma que no había razón para temer. Las visitas inesperadas también se lo prueban, aunque muchas veces no reconoce a sus comensales famosos. “Ivanka Trump y su esposo vinieron y los dejamos esperando 40 minutos por una mesa. No sabíamos ni quiénes eran”, recuerda antes de agregar: “Porque nosotros no nos metemos en política”.

“Yo abrí Casa Enrique para no trabajar tanto, pero nos ha ido tan bien que hay que trabajar más”, dice bromeando quien se prepara para tener su primer hijo. “Tener un buen equipo es lo más difícil”, revela. “Queremos mantener Casa Enrique como está y abrir otros dos restaurantes chiquitos.

La intención de Cosme Aguilar no era quedarse en el país. Para suerte nuestra, su destino estaba escrito.

__________________________________________________________________________________

Daniel Levy – Fundador- Manhattan Office Design

Daniel Levy es experto en “lanzarse al agua”, no sólo para satisfacer su pasión como oceanógrafo sino para aventurarse en el mundo de los negocios. Sea en la Antártica, donde vivió cuatro meses estudiando ballenas jorobadas, o al frente de su consorcio Manhattan Office Design, este argentino ha encontrado el éxito en las condiciones más extremas.

Fue uno de los emprendedores latinos más destacados de 2017, según la revista de negocios Crain’s, la cual catalogó a MOD como una de las compañías de más rápido crecimiento de Nueva York. Esto parecía un imposible para aquel joven que migró a Nueva York en 2001, sin hablar inglés y con solo 500 dólares en el bolsillo.

“En Nueva York tienes que estar muy concentrado en lograr lo que quieres para no renunciar”, dice el empresario. “Lavé platos, limpié baños, vendí autos, pinté casas, caminé perros e hice mudanzas para ganar cuatro dólares la hora”, antes de dar con la idea inicial de su negocio de mobiliario.

Hoy tiene como clientes a más de 400 agencias y oficinas gubernamentales y a la Ciudad de Nueva York, a la cual proveyó los bancos de la zona peatonal de Times Square.

“Cuando me decidí a hacer algo mío, busqué en eBay herramientas de ayuda para saber qué es lo que más se vendía”. Las categoría de ‘hogar y jardínes’ y ‘muebles de estilo’ estaban entre las cinco de mayor venta —subraya—. “En Alibaba contacté proveedores chinos de mesas de 200 libras cada una y comencé a venderlas”.

En la actualidad, Levy representa unas 100 marcas de mobiliario y opera tres ramas de negocio. En sólo pocos años, ManhattanHomeDesign.com —el sitio web original de su empresa— ha crecido más de 500,000% y se estima que generará unos cuatro millones de dólares en ganancias en 2018.

“Cuando vienes de un país donde no hay oportunidades siendo un sobreviviente, al llegar a otro escenario donde hay mucho más de lo que conseguías en tu realidad anterior, todo se hace más fácil”, destaca.

Navegar las crisis tras el colapso de las Torres Gemelas en 2001 y la debacle de Lehman Brothers y los bienes raíces en 2008, fueron grandes pruebas de supervivencia. Pero, entonces, “decidí inscribirme en programas de negocios como el del Small Business Development Center de Nueva York y saqué mi certificación como empresa de propiedad de minorías”, lo que le abrió las puertas a licitaciones oficiales.

“Si me tocara empezar de cero, haría lo mismo pero trataría de acelerarlo”, comenta quien a los siete años criaba y vendía pececitos a sus amigos. “Es muy importante relacionarte con gente que entienda más que uno, y tenga ya experiencia para ser tus mentores”, recomienda el empresario.

_________________________________________________________________

Rubén Darío Luna Martínez- Empresario y Diputado de Ultramar

Congreso de la República Dominicana

Rubén Darío Luna Martínez tuvo la fortuna que muchos inmigrantes quisieran tener al llegar a Estados Unidos. A sólo dos días de mudarse a Nueva York con su familia, Radames y Porfirio Damiani —los primeros dominicanos en tener una red de supermercados en la ciudad— lo contrataron como empacador y repartidor de comida.

Al poco tiempo, laborando después de la escuela, Luna ganaba 125 dólares a la semana, que él —siguiendo las enseñanzas de su madre— ahorró para labrarse un futuro.

Nacido en una familia humilde de 12 hermanos en Santiago de los Caballeros, el ahora representante de la diáspora dominicana ante el Congreso de su país no dudó en aprovechar la oportunidad. “Desde los seis años ayudaba a mi mamá en su colmado al salir de la escuela”.

En 1983, ya estudiando Ingeniería civil en City College, los Damiani lo llamaron a trabajar con ellos de nuevo. “Yo puse una condición: que me vendieran el 50% de un supermercado, que luego yo pagué poco a poco con mi sueldo”. Dos años después, saldó la deuda. En la actualidad, Luna y su familia (su esposa Janet Luna tiene tres hijos) son dueños de 12 supermercados Key Food y varios edificios comerciales en la ciudad.

Luna decide canalizar su vocación de servicio a la comunidad lanzándose a la política. Así, en 2011-12, se postula por el Partido República Dominicano (PRD) y gana el cargo de diputado de Ultramar en el Congreso dominicano.

“Siempre me he preocupado en ayudar a los demás y para hacerlo más debía tener un cargo para representar a mi comunidad en el exterior”. En el 2016 fue reelecto con más votos que cualquier otro diputado en su tierra. “Eso significa que la gente agradece el trabajo que estoy haciendo”.

Entre los proyectos de ley que busca aprobar durante su gestión, Luna prioriza una norma para proteger a las personas que viajan a la isla para hacerse la cirugía estética. “Están muriendo muchas personas por el nivel tan bajo de especialización clínica que hay entre quienes hacen esas operaciones estéticas”. Dice que en los últimos años, se calcula que el promedio de muertes por malpráxis médica en estos casos es de dos a tres personas al mes”.

También estamos luchando para que no haya tantas limitaciones para hacer una mudanza y llevar carros a la República Dominicana”. En su lista de prioridades incluye negociar descuentos en los impuestos con las aerolíneas; luchar para que los precios consulares sean los mismos en todos los estados de Estados Unidos; y mantener su programa de becas estudiantiles. “También logramos que a partir de diciembre los dominicanos puedan llevar hasta 3,000 dólares —en vez de 1,500— en artículos libres de impuesto”.

En su futuro no hay espacio para jubilarse. “Seguiré siendo un empresario para el que no existe el retiro, pero sí dedicando más tiempo a los más necesitados”, promete este emprendedor y político quien es apasionado por los carros deportivos, el golf y los viajes.

_______________________________________________________

Pablo Zárate- Vicepresidente de Propiedades Internacionales

Soccer United Marketing / Major League Soccer

Pablo Zárate es, quizás, uno de los profesionales mejor preparados en el campo del mercadeo deportivo de fútbol en Estados Unidos.

El hoy Vicepresidente de Propiedades Internacionales de la Liga Mayor de Fútbol ( Major League Soccer) no es sólo un apasionado del balompié (jugó hasta tercera división), sino que se especializó en una de las universidades más reconocidas en este campo, la Universidad de Liverpool, donde obtuvo su máster en negocios en industrias de fútbol.

Natural de Toluca, Zárate se inició en la mercadotecnia en grandes compañías como Coca-Cola. Luego trabajó en Londres para firmas como Sportfive negociando contratos de medios y Soccerex en desarrollo de negocios. En 2013, Kathy Carter —entonces directora ejecutiva de Soccer United Marketing— lo llama para unirse al equipo del brazo comercial de MLS. Su rol, como explica, es desarrollar oportunidades de negocios para los miembros de la liga estadounidense de fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol y la Concacaf, cuyos derechos representa SUM.

“Siento que mi equipo es privilegiado por lo que hacemos”, acierta el ejecutivo de Toluca, quien lleva las relaciones comerciales e institucionales de SUM para generar ingresos para los equipos de la liga. Bajo su mando, cita por ejemplo, está lograr que la Concacaf siga creciendo y produciendo como el torneo más grande de la región. “También llevamos las negociaciones con los clubes visitantes de MLS”, añade.

En la actualidad, uno de los mayores retos será la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. “Es un momento muy importante en el desarrollo del deporte en el país. Tenemos ocho años para sembrar las semillas y cosechar éxitos”, resalta con optimismo.

Una de las anécdotas que más le ha servido para prepararse para lo inesperado de su trabajo ocurrió antes del pasado Mundial de Rusia 2018. Desde septiembre de 2017 habían planeado una fiesta de despedida para la selección nacional de México en Los Ángeles, para la que se habían convocado a 180 medios de comunicación.

“El día anterior del evento supimos que los jugadores no querían ir”, cuenta. En el negocio del fútbol todo puede pasar.

Zárate vive en Nueva York con su esposa y su dos niños de 7 y 5 años, quienes —para sorpresa de su padre— la natación y no el deporte del balón es su pasión.

_____________________________________________________________________

Anthony Antonetti- Gerente de Finanzas de Westbury Toyota

Anthony Antonetti entiende que vender autos no es sólo una operación comercial. Se requiere de un sexto sentido para leer en los gestos y palabras de los clientes lo que realmente quieren y hacerlo posible de la manera más conveniente.

Esa habilidad especial lo llevó a ascender posiciones en el ramo de la comercialización de carros, para consolidar una carrera de más de dos décadas como Gerente de Finanzas del concesionario Westbury Toyota, en Long Island.

Para este neoyorquino de sangre puertorriqueña, su trabajo encierra una labor social que ha sido su misión de vida: “Ser capaz de ayudar a alguien cuando nadie más quiere ayudarlos”. Su secreto es hacer lo imposible posible: “Cuando mis clientes no pueden ser aprobados para adquirir un carro en otros lugares, yo siempre los ayudo”, agrega quien trabaja para el concesionario Toyota número uno en Nueva York y uno de los tres más destacados del área triestatal.

“Mi madre me enseñó que la clave es dar a las personas que no tienen lo que tú posees”, cuenta. Con ese principio en mente, Antonetti sirve a sus clientes, pero también beneficia a su comunidad como una manera de compartir su buena fortuna con los demás.

Su hija de 12 años es, afirma, su compañera en todas estas aventuras.”Apoyamos causas como la lucha contra el cáncer de seno, los hospitales de niños, las casas Ronald McDonalds y muchos equipos deportivos para niños y adolescentes”, explica. “Mi hija y yo siempre donamos cenas de Acción de Gracias. El año pasado dimos 300 pavos en el condado de Nassau y, además, nosotros regalamos otros 65 a familias pobres de la zona”.

Una de las instituciones que beneficia es su antigua secundaria, New Britain High School. Él patrocina el equipo de fútbol americano Girl’s Powder Puff. Cada año otorga becas a estudiantes hispanos que se gradúan y quieren seguir sus estudios. En la localidad de New Britain apoyó la construcción de una nueva sede del Boys Club y en Tunxis Community College, donde él estudió Finanzas, Westbury Toyota auspicia la escuadra de fútbol.

De igual manera, Anthony es benefactor de muchas causas de su iglesia Bethpage Assembly of God, tales como Conway of Hope, una jornada para proveer comida a las familias más empobrecidas de Long Island. “También donamos 50 bicicletas a niños necesitados del condado”, resalta orgulloso.

Fiel a su herencia puertorriqueña, este ejecutivo de ventas ha sido parte importante en la organización del Desfile Puertorriqueño en los últimos cinco años, para el cual provee transportación a las estrellas homenajeadas. Para él ha sido un honor ser el chofer de Víctor Cruz, Lin Manuel Miranda, Iris Chacón y Gilberto Santa Rosa, entre otros.

_______________________________________________

Dr. O. Hugo Benavides- Profesor de Antropología, Estudios Latinoamericanos y Latinos

Fordham University

Dr. O. Hugo Benavides ha cambiado muchas vidas para bien, pero no en una corte o un hospital como sus padres soñaban, sino en las aulas de Fordham University, enseñando cómo la antropología sirve para investigar más profundamente nuestros orígenes como latinoamericanos.

“Siento que mi vida ha valido la pena porque he podido expandir el mundo a muchos estudiantes y esa es mi contribución a un mundo mejor”, dice este profesor ecuatoriano con un doctorado en Antropología de CUNY.

Desde hace 20 años, enseña en Fordham. “Es un campo que me ha dado mucha satisfacción intelectual, emocional y hasta política”, confiesa. “Una de las cosas más gratificantes es recibir correos o encontrarte con estudiantes que siempre te dicen lo mucho que les cambiaste la perspectiva del mundo”.

En la actualidad, Benavides está colaborando con la arqueóloga María Fernanda Ugalde, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en un proyecto sobre la diversidad sexual en el pasado latinoamericano. “La pregunta que nos estamos haciendo es qué tipo de variedad o variación sexual había en Latinoamérica antes de la llegada de los europeos”. Este proyecto ha ganado varias subvenciones, incluido un premio de 20,000 dólares de la Wenner-Gren Foundation.

“Hace unos 15 años, yo escribí un artículo que se hizo muy famoso en Ecuador sobre cómo los cronistas españoles en el 1500 describían muchos tipos de diversidad sexual. Muchas comunidades trans usaron el artículo para reivindicar sus derechos sexuales”, destaca de los orígenes de esta investigación que será la base de una exposición temporal en el Museo Nacional del Ecuador en Quito.

Este es un tema muy personal, “porque yo soy homosexual [tiene 24 años de unión con su pareja] y por mucho tiempo no había regresado al país por la homofobia que existe en Ecuador”. El momento es propicio—agrega— porque ahora “muchos jóvenes que están tratando de descubrirse en una sociedad que es muy conservadora “, puntualiza el también autor de tres libros y más de 50 artículos sobre Arqueología y organiza conferencias internacionales.

“Mi herencia latina me ha ayudado a ver que los temas que investigamos —como identidad sexual, migración o movimientos sociales— son temas que vivo a diario con mi familia, mis amigos, en mi vecindario”, recalca. “Eso ha hecho que yo tenga más pasión”.

____________________________________________________________________

Ricardo Seco- Diseñador de Moda

Ricardo Seco ha tenido muchos momentos de reafirmación de su talento como diseñador de moda, pero hay uno en especial que representa para él “sus 15 minutos de fama”: la entrega de los premios Grammy 2018.

Esa noche, el rapero y productor Swizz Beatz —el esposo de la cantante Alicia Keys— caminó por la alfombra roja vistiendo un abrigo creado por Seco con la frase célebre de Benito Juárez en español bordada en la espalda: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La imagen de Swizz Beatz se volvió viral en segundos y todos los medios comentaron la osadía del músico, quien de esa manera expresaba su rechazo a la política migratoria del presidente Trump.

“Ese sentimiento [que experimentó al ver a Beatz] no era el de alguien que dice ‘ahora muchos quieren mi chamarra y voy a vender mucho’, sino más de ‘qué bien que la gente se conecte y entiendan el mensaje’ “, expresa Seco.

Para Seco, esos “15 minutos de fama”, multiplicados por millones de millones gracias a Internet, han sido la demostración “de la congruencia de mi mensaje, de mi historia”.

Cuando Ricardo Seco se estableció en Nueva York acumulaba ya años de trabajo duro y éxitos en su país de origen. Graduado en Relaciones Industriales y con estudios de moda en Milán y París, hace 17 años se inició con su propia línea de camisas.

“Al año siguiente tuve el acercamiento con Converse y empecé a usar estos zapatos deportivos en mis desfiles”. Eso hizo que lo contratan como director creativo de la colección más urbana de ropa y de calzados de esa marca.”Al cumplir 10 años de trabajo, luego de presentar 20 colecciones, decidí dejar México y Converse y arriesgarme a seguir mi sueño de trabajo como Ricardo Seco” en Nueva York, recuerda.

En la Gran Manzana, no entendía por qué muchos le aconsejaban no decir que era latino ni que hablara de sus logros en México. Luego de siete años y 13 colecciones presentadas en Nueva York, “estoy más contento de que la gente me identifique por mi intención primera que es decir de dónde vengo”.

En Visión, su más reciente colección, Seco revive el éxito de las Olimpiadas de 1968, un momento político muy importante en su país —”que se abría a la modernidad”— y Estados Unidos, donde “el surgimiento del “Black Power” que sacaba a la luz la contribución de una minoría que hoy mueve al mundo. Quisiera que eso nos pase a los latinos en los próximos años”, sentencia.

Para ello, él seguirá usando su moda para llevar el mensaje, mientras abre más puntos de venta en Estados Unidos, Europa y México, así como continuará su colaboración con la marca New Balance.

_____________________________________________________

Rolando Bini- Fundador de Parents in Action

Cuando Rolando Bini habla de las inequidades del sistema educativo y de asistencia social de los Estados Unidos, hay que escucharlo. Por casi 20 años, este ingeniero eléctrico y trabajador social ecuatoriano ha defendido a familias que, como la suya, han sido víctimas de esas disparidades.

Cuando su hijo mayor tenía siete años (hoy tiene 25), Bini tuvo que luchar con las uñas para que no se lo quitaran.

“En la escuela decían que no le había hecho un examen de la vista y por eso era que no iba bien en sus clases”, recuerda, “pero la realidad era que él no entendía inglés y necesitaba clases bilingües”.

Pasaron 17 días en los que su hijo fue puesto a resguardo de las autoridades. “Me lo secuestraron”, dice con impotencia. “Este es un sistema que hace daño, que revienta a nuestros hijos, especialmente si son hispanos o afroamericanos”.

Al frente de Parents in Action, Bini ha logrado construir una “buena relación” con los comisionados de la Administración de Servicios para Niños (ACS por su sigla en inglés).

“Conozco el sistema como la palma de mi mano y es así como he podido ayudar a quienes les quitan sus hijos por cualquier motivo”, sentencia. Uno de esos casos fue el de una madre guatemalteca. “Ella no hablaba español ni inglés y no tenía documentos”, rememora. Bini organizó una defensa y esa madre pudo conservar a su bebé recién nacido.

Parents in Action prepara a unas cien personas a la semana, a quienes dicta clases de inglés, OSHA, lectura de planes de construcción y otros oficios. También es instructor de Parent Advocates en asuntos como control de ira y resolución de conflictos y violencia doméstica.

El activista ecuatoriano también es miembro activo de otras alianzas sociales, como la National Action Network.

___________________________________________________

Juan Mazlymian- Coordinador de Miembros y Agente de Negocios

Unión de Trabajadores de la Construcción Local 79

El nombre de Juan Mazlymian es una referencia a las grandes conquistas de la Unión de Trabajadores de la Construcción Local 79 de Nueva York (LiUNA). El agrónomo uruguayo ha sido una figura clave para la expansión de este sindicato, que agrupa a 10,000 miembros. Actualmente, él es el coordinador de miembros y agente de negocios de LiUNA.

Mazlymian llegó a Nueva York en 1984 y pronto descubrió que el trabajo con asbestos sería el oficio que le abriría las puertas en su nación adoptiva.

“Lo que pasé como trabajador inmigrante fue mi motivación para trabajar en la unión”, dice quien en sus inicios en el país solía laborar 12 horas diarias todas las semanas, lavando platos, limpiando teatros o construyendo gabinetes de cocina.

“Yo lo viví en carne propia: ‘Si no venis mañana, hay 10 esperando por tu puesto’, me decían y siempre con el martillo de la inmigración”, recuerda con amargura. “Uno viene creyendo que esto es el paraíso y no es así. Eso me despertó un interés [por la lucha sindical] que ni sabía que tenía”, revela.

Mazlymian ha ayudado a construir una estructura legal y de defensa de los derechos laborales y civiles para quienes, como él, edifican la ciudad.

“En 1995 hubo una campaña para erradicar la mafia de la unión y hacer una reestructuración”, cuenta. “Se hacían protestas todos los días y fui líder de esa campaña”. Mazlymian organizó a más de 1,200 obreros. Así logró su contrato con la Local 79.

En 1996, este líder hispano ayudó en la campaña para organizar a más 1,500 obreros de demolición “que trabajaban sin protección, ganando siete dólares por hora” y bajo la amenaza de la deportación, rememora. Este es un sector —destaca— “en el que laboran 2,000 o más latinos, en su mayoría ecuatorianos y suramericanos”.

De igual manera, a principios del año 2000, siendo supervisor de la Local 1030 de Nueva Jersey, sumo más de 500 trabajadores ambientales, “todos inmigrantes”, a las filas de la organización. “Logramos que tuvieran un salario decente, beneficios médicos y pensión”, menciona.

Mazlymian también es reconocido por su colaboración con el Frente Hispano, en la campaña para lograr que los inmigrantes que trabajaron en Ground Zero luego del 11 de Septiembre de 2001 obtengan sus documentos para trabajar en el país. También fue parte del Comité de Inmigración por la Ley 245-i en 1998 y por años ha luchado por la amnistía de trabajadores inmigrantes como parte de la National Coalition for Dignity and Amnesty.

Más allá de su faceta de líder sindical, Mazlymian es padre de cuatro hijos que viven en Canadá y Alabama.

________________________________________

Julián Rodríguez- Fundador y Director Ejecutivo de Bazaar

“En el largo plazo, yo quiero hacer negocios en la Luna”. Esta frase lo dice todo de la personalidad de Julián Rodríguez, el fundador y director ejecutivo de la plataforma electrónica de ventas al mayor Bazaar.

Graduado en Fordham University en Computación y en el Programa para Ejecutivos Latinos de Stanford University, este hijo de dominicanos supo ver una oportunidad en los negocios más tradicionales entre los inmigrantes de su isla en Nueva York: las bodegas y restaurantes

“La gente de nuestra comunidad son propietarios de bodegas y restaurantes, por eso decidimos construir algo para servirles”. Su proyecto fue crear una solución de alta tecnología para suplir insumos a estos comercios de la manera más fácil y eficiente para hacer dinero.

Bazaar es una plataforma en Internet en la que el negociante puede planificar la compra de sus suministros de múltiples mayoristas; establecer la frecuencia para recibirlos y llevar control de sus gastos.

“Antes, la manera que un dueño de bodega y de un pequeño restaurante hacía este proceso era ir cada semana, en su propio vehículo, al mercado de mayoristas para comprar y traer los productos a su negocio”.

Bazaar les permite ahorrar tiempo y dinero, a la par de una opción conveniente de controlar su presupuesto.

A Rodríguez y su socio, Yasser Toruño, les tomó dos años poner a andar su idea.

“Entre Nueva York y California hablamos con muchos inversionistas, pero sabes cómo es: de 300 personas, sólo 12 dicen que sí”. Así logró reunir 1.3 millones de dólares de capital inicial.

“Nueva York es el lugar perfecto para hacer esto”, explica Rodríguez, quien destaca que la mayor ventaja de Bazaar es que es una herramienta muy sofisticada, pero “aún opera de una forma muy física” porque no se ha dejado de lado la interacción humana entre el comprador y el distribuidor, que entre latinos es muy importante para generar confianza.

“Estimamos que podíamos ayudar a una 100 bodegas y lograr unos 500,000 dólares de ganancias”, dice riendo. Pero en dos años, las ventas ascienden a dos millones de dólares y hoy sirven a más de 200 clientes. “El problema es más grande de lo que calculamos”, confiesa.

“Mientras más grande sea tu visión, más tendrás que gastar para crecer”, puntualiza el emprendedor sobre el fortalecimiento de Bazaar. “Hemos invertido medio millón de dólares solo en la plataforma”, explica, porque antes de crecer “debemos sentar bien las bases” del producto.

Muchas veces es difícil ver hacia dónde van las cosas, comenta, “pero lo cierto es que hemos visto que nuestros clientes están abriendo más restaurantes”. Eso es posible, concluye, “porque le estamos devolviendo el tiempo para que puedan crecer”.

__________________________________

Dr. Juan Pablo Rocca- Director del Programa de Trasplantes de Riñón y Donantes Vivos Montefiore-Einstein Center

En sus manos, el cirujano argentino Juan Pablo Rocca ha tenido la vida de cientos de pacientes y el don divino para devolvérselas con la promesa de un futuro mejor.

“Tuve la suerte de ser estudiante en un centro de trasplantes muy reconocido: el Hospital Italiano de la Universidad de Buenos Aires. Allí participé en un trasplante de hígado y eso moldeó mi carrera”, cuenta del momento clave que trazó su camino en la medicina.

Rocca vino al país para hacer sus postgrados en cirugía de trasplante de hígado y riñón en New York Medical College, en Valhalla, y luego profundizó su aprendizaje en trasplante de pancreas, cirugía de donante vivo y cirugía mini-invasiva hepática en Northwestern Memorial Comprehensive Transplant Center, en Chicago. Desde el año 2009 se ha dedicado al trasplante de órganos abdominals y cirugía hepatobiliar, primero en el Recanati/Miller Transplantation Institute de Mount Sinai Medical Center en Manhattan y, desde 2014, en Montefiore Health System, en El Bronx.

La división de Trasplante de Organos Abdominales del Montefiore-Einstein Center for Transplantation contribuye con unos 50 trasplantes de hígado por año, 150 de riñón y mas de 10 trasplantes de páncreas, además de múltiples trasplantes de donantes vivos, incluida la fascinante historia de intercambio de órganos entre dos jóvenes para salvar la vida de sus madres, la cual fue reseñada por el NY Daily News en 2015.

“Lo que más me marcó en mi carrera fue una cirugía de donante vivo de una madre a su pequeño hijo”, recuerda. “Trabajar con donantes vivos, quienes son personas sanas que deciden donar un órgano, es algo que nos hace muy humilde, porque es un gesto desinteresado que nos enseña mucho a todos”.

Hay mucho de humildad en la actitud de Rocca, cuyo conocimiento y dedicación ha permitido aumentar los márgenes de éxito de estos procedimientos mini-invasivos en Montefiore y acortar el período de recuperación de los pacientes y donantes.

“En 2014 llego a Montefiore porque era una buena oportunidad para contribuir enormemente a mejorar los servicios de trasplante en El Bronx”.

Su huella está presente en cada detalle: desde los procedimientos para registro de donantes y decidir qué órganos se pueden utilizar, las estrategias de riesgo para tomar órganos con potencial para salvar mas vidas y hasta cómo hacer más investigación cruzada de datos para identificar candidatos para intercambio pareado de órganos. El secreto está, admite, en tener mente abierta y no desperdiciar oportunidades para llegar al trasplante de esa persona que esta a la espera de un órgano para salvar su vida.

Autor de múltiples artículos de revistas especializadas y conferencista reconocido, su meta en Montefiore es “ofrecer a la comunidad el mejor tratamiento que existe a nivel mundial para tratar las enfermedades terminales de hígado, riñón y páncreas”.

Como apoyo tiene la gran maquinaria de acceso a la comunidad que brinda este sistema hospitalario para la prevención y control de enfermedades devastantes como la diabetes, la hepatitis y la obesidad que tanto afectan a nuestra comunidad.

____________________________

Gonzalo Del Fa- Presidente de GroupM Multicultural

La obsesión de Gonzalo Del Fa es conocer mejor al consumidor para hablarle de forma individual al instante justo de cerrar una venta. Nada fácil, lo sabe, pero para el presidente de la agencia de medios GroupM Multicultural, ese es el secreto del éxito de las campañas creativas de su equipo.

Cuando en un comercial de Target “con una historia matizada a través de entornos relevantes contextualmente en español e inglés”, la abuela “que todo lo sabe” es la protagonista; o cuando una campaña de AARP se hace referencia a servicios que permiten tener “Salud, dinero y amor” —los tres buenos deseos que se dicen muchos hispanos cuando alguien estornuda tres veces seguidas—, hay una conexión inmediata con los valores y la mentalidad multidimensional del hispano de Estados Unidos.

Con campañas multimedia como esas, GroupM Multicultural ha hecho la diferencia. Del Fa tiene bajo su mando todas las agencias del grupo: Mediacom, Wavemaker, Mindshare y Essence. GroupM maneja una cartera de mil millones de dólares que incluye marcas como Nestlé, IKEA, Mars, L’Oreal y TJX.

Graduado en Mercadotecnia en la Universidad de Palermo, Argentina, en sus inicios trabajó para American Express, el Grupo Clarín, BBVA y Televisa Cono Sur. En 2003 se une a MEC como director gerente, en la cual dirigió la campaña por el Día Internacional del Sida, en la que “le pusimos un condón gigante al Obelisco de Buenos Aires”. Las fotos de la polémica iniciativa de concienciación dieron la vuelta al mundo.

“Nos divertimos muchísimo, porque la idea era tener un perfil de creatividad en los medios muy distinto a lo que existía”.

Tres años después, con Del Fa como líder, MEC decide crear MEC Bravo en Nueva York, la primera de las agencias del GroupM Multicultural.

Una conversación con uno de sus clientes de GroupM que celebraba el incremento de sus ventas, pero desconocía a sus clientes habían generado ese beneficio, reavivó su curiosidad por los números certeros. “Si ya creciste, ¿cuál es el próximo paso?, le pregunté sabiendo que no tenía la respuesta”. El desafio es “entender cómo consumen los medios y cómo lo hacen de manera simultánea y cómo hablar con un consumidor de manera personalizada”, acota este “fanático de los datos”.

Por eso, dentro de la Asociación de Agencias Hispanas de Publicidad de Estados Unidos, está trabajando con colegas, empresas de medición y anunciantes para que las mediciones de audiencia sean más específicas y provean información más “concreta y ajustada” sobre los patrones de consumo.

Gonzalo Del Fa fue premiado con el Executive Leadership Award in Hispanic Television and Media en 2017 y es el orgulloso padre de tres hijos que hoy viven en Nueva York.

_________________________________

Bryan Bautista- Músico y participante de ‘The Voice’

Su voz estremece y no hay límites para su falsetto ni ritmo que pareciera difícil de interpretar. Así de versátil es Bryan Bautista, puro talento de sangre dominicana y puertorriqueña, que saltó a la fama tras su participación en la décima temporada del programa The Voice, de NBC.

“Mi pasión por la música comenzó cuando yo era niño y mi padre solía poner música de los años setenta y ochenta, como Marvin Gaye y Michael Jackson, además del merengue de Antony Santos y Kinito Méndez o la salsa de Marc Anthony”, cuenta el cantante. “Siempre estuve expuesto a la música de todas clases, pero mi voz, creo, viene de mi familia paterna”.

A ese don maravilloso se suma su facilidad para cantar en inglés y español, como demuestra en su versión del tema “Promesa” de Romeo Santos.

Nativo de Brooklyn, Bautista tuvo el tino de convencer a sus jefes en el Barclays Center para que le dejaran cantar el himno nacional en un juego de los Brooklyn Nets. “Lo hice vistiendo mi uniforme”, acota. El video de su debut se hizo viral en segundos. Su voz llenó el estadio como nunca. Su naturalidad y su sonrisa hicieron el resto.

“Cuando me llamaron a audicionar para The Voice en Los Ángeles, renuncié a mi trabajo porque no tenía tanto tiempo libre. No logré pasar de la primera audición, pero todos me dijeron que debía regresar”. Tomó lecciones de canto para condicionar su voz y volvió.

La historia siguiente es conocida: “Fui escogido por Christina Aguilera y Blake Shelton, pero yo la escogí a ella porque yo crecí siguiéndola y escuchándola en la radio. Sabía que era mejor para mi estilo de voz, además de que ella habla español también”, cuenta.

La alianza funcionó: “Ella me permitió creer mucho en mi creatividad y me dejó ser libre para mostrarla”, expresa con gratitud de la cantante de origen ecuatoriano.

El próximo paso será terminar su primer disco, el cual tendrá como productor a Jerry Wando, el mismo que logró éxitos como “Hips Don’t Lie” de Shakira y “U Smile” de Justin Bieber.

“La meta es que esté listo para finales de este año”, promete. Mientras tanto, tiene en su agenda oportunidades de trabajo con estrellas como Pink y Miley Cyrus, la propia Aguilera y la gran Patti LaBelle. “Me veo siendo un artista apasionado por su arte, que conecte a todo el mundo y que, por supuesto, represente a mi gente no como un artista latino, sino como un artista [global] que es latino”.

El futuro ya lo tiene claro. Antes de esta aventura, estudió Gerencia de Negocios y aspira algún día tener su propio sello discográfico.

________________________________________________

Jorge Ulla- Socio y Jefe de Creación de Ideas

d’expósito & partners

Jorge Ulla exhala humildad cuando habla de su trayectoria en el mundo de la publicidad. Múltiples veces ganador de premios Clio y otros galardones en su campo, el socio y jefe de Creación de Ideas de d’expósito & partners ha contribuido a transformar esta agencia de medios en una de las principales firmas orientada al mercado hispano de los Estados Unidos.

Ulla nació en La Habana, pero desde hace más de cuatro décadas vive en el país. Su esposa, Daisy Expósito-Ulla (su compañera de vida por esos 40 años y madre de sus dos hijos) es su socia principal en esta aventura de consolidar una agencia de publicidad que hable a los latinos en primera persona.

“Somos una agencia para la nueva América, para un Estados Unidos que es un país pluricultural”, expresa este profesional que suma a su empresa su dilatada experiencia en el cine, periodismo y producción musical. “Nuestro consumidor es hispano culturalmente e hispanoparlante, principalmente de México”, agrega.

Entre sus clientes destacan McDonald’s, AARP, Pernod Ricard, NBA, The Port Authority of New York and New Jersey y los condimentos Tajín.

En d’expósito & partners, Ulla está encargado de “mantener el espíritu de la marca y trabajar con el equipo creativo”, para generar campañas de alta efectividad. Una de las iniciativas más trascendentales que han hecho —señala— fue para el Censo de los Estados Unidos, cuyos resultados demostraron el peso que las minorías como la comunidad hispana tienen ahora en nuestra sociedad.

“Me gusta mucho la cultura y la experiencia humana”, comenta.

En su faceta de director de cine (Guagasi, 1983) y documentales, ha recibido numerosos reconocimientos, incluidas dos nominaciones a los Latin Grammy, un premio Emmy, un galardón CINE Golden Eagle y menciones en festivales especializados de Nueva York y Londres.

Una de sus obras maestras fue el documental sobre las fallas de la Revolución cubana, “Nadie escuchaba” (Nobody Listened), que realizó junto con el fallecido director Néstor Almendros. También el documental In Their Own Words que hizo para la Agencia de Información de los Estados Unidos, ha sido preservado entre los archivos históricos de la Biblioteca del Congreso.

“El cine requiere de una disciplina muy seria que los negocios no me permiten”, explica de su decisión de seguir en el ramo de la publicidad. “Me exigía vivir en Los Ángeles y eso nunca me gustó”, agrega el profesional de los medios que es apasionado por coleccionar arte de maestros de la vanguardia cubana como Amelia Peláez y José Mijares.

Ulla ha producido dos álbumes de jazz y ha trabajado al lado de grandes como Arturo Sandoval, Cachao y la leyenda del jaz, Arturo “Chico” O’Farril.

_____________________________________________________________________

Carlos Polanco- National Youth of the Year

Boys and Girls Clubs of America

El ganador del premio National Youth of the Year de Boys and Girls Clubs of America, Carlos Polanco, sueña con ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y seguir los pasos de sus modelos, las juezas Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg.

Su meta es estudiar Leyes en Yale o Harvard, dos de las universidades que han formado más presidentes y figuras que han cambiado la historia, incluidos Barack Obama y la misma Sotomayor, a quien Polanco aspira conocer algún día.

“Mi transición no fue difícil”, cuenta Polanco, quien se vino a Nueva Jersey con su familia en 2005, “porque aprendí inglés rápido y pude tener amigos fácilmente. También siempre me ha gustado estudiar y he sido buen estudiante”.

Pero fue en Boys and Girls Club, organización que provee programas para después de la escuela para niños y adolescentes, donde pudo canalizar sus potencialidades. Así pudo ser aceptado en Dartmouth College para un programa de pregrado en Inglés y Estudios Africanos, con una mención en Economía.

Esta universidad de la reconocida Ivy League tiene una tasa de aceptación de hispanos de solo 8%.

“Nunca pensé que lo lograría. Yo escribí mi ensayo sobre cómo encontré mi voz durante una manifestación en las escaleras del Lincoln Memorial”, explica Polanco, quien ganó el premio William S. Churchill 2018, que otorga Dartmouth al estudiante más destacado del primer año de universidad.

“Boys and Girls Club (BGC) es una de las organizaciones que ha tenido un impacto profundo en mi vida”, destaca. Ellos ayudaron a su familia —dice— para que su mamá trabajara a tiempo completo y su hermana Kailey (otra de sus modelos de vida) recibiera ayuda después de la escuela.

“Ellos me han ayudado a salir adelante y me han querido mucho también”, agrega sobre sus mentores y compañeros de BGC que para él son como una segunda familia.

Polanco fue el primer joven de Nueva Jersey en ganar el premio nacional de BCG. Este honor le otorgó una beca para cubrir parte de sus estudios, más un auto y un viaje a Disneyworld con su familia.

Polanco sueña en grande, pero eso no lo aísla de la realidad que lo rodea, como la crisis de las familias inmigrantes en la frontera con México. “Ellos buscan una vida mejor, como cuando yo vine a Estados Unidos porque sabía que no podía conseguirla en otro lugar. No importa si somos demócratas o republicanos, internamente sabemos que es incorrecto”.

Será en la escena cívica, no en la política, donde este aspirante de juez trabajará sin descanso contra las inequidades.

“Estoy muy comprometido con mejorar mi comunidad”. Para suerte de todos nosotros.