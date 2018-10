Anciana atacada en vuelo de Ryanair por ser negra confiesa su calvario

"Lo hizo conmigo y se escapó. Se lo hará a otra persona", indica en entrevista

La anciana que fue víctima de un ataque racista en un vuelo de la aerolínea Ryanair dijo sentirse muy sorprendida y deprimida por lo ocurrido.

En declaraciones a la cadena de televisión británica ITV, la jamaicana Delsie Gayle, de 77 años, dijo que nunca le había pasado algo igual, a pesar de que viaja mucho.

“Me siento muy baja. Él pagó una tarifa para irse de vacaciones, yo pagué la mía. ¿Por qué abusa de mí por el color de mi piel?”, denunció la mujer. “Lo hizo conmigo y se escapó. Se lo hará a otra persona”, agregó.

La hija de Gayle, que le acompañó durante la entrevista, criticó el hecho de que la aerolínea la cambiara de asiento en lugar de tomar medidas contra el agresor verbal.

Gayle relató que el altercado solo le ha afectado más su salud emocional tras la pérdida de su esposo hace un año con quien compartió por unos 50.

“Estoy deprimida porque perdí a mi esposo. Me paso el día sentada en casa llorando y no salgo. Y ella me propuso tres días de vacaciones y pensé que era una buena idea”, argumentó la jubilada.

Madre e hija viajaban a Londres desde Barcelona cuando el sujeto blanco empezó a atacarla y se negó a sentarse junto a ella por su color de piel.

“Bastarda negra fea”, fue una de las ofensas.