La ciudad demanda por prácticas engañosas a una cadena de venta de muebles

Según el departamento de Consumidores Maddy´s Home Furniture atraía con engaños a inmigrantes y personas de bajos ingresos

El departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad (DCA) ha presentado una demanda contra la tienda de muebles Maddy´s Home Furniture, una empresa que según explican opera usando tácticas engañosas destinadas a inmigrantes y personas de bajos recursos.

De acuerdo con el comunicado hecho público este miércoles por DCA esta empresa es una cadena de tiendas con nombres como Dubai Furniture, Furniture Saving, Burnside Furniture, La Reina Furniture, y El Rey Furniture en Manhattan, El Bronx y Queens.

Los avisos en las tiendas y medios sociales de estas llevan a pensar a los consumidores que pueden financiar su compra sin dar un pago inicial o sin que se les revise su calificación de crédito. En sus cuentas de Facebook, Youtube e Instagram hablan de dos años sin pagos de interés y aprobación de financiación incluso aunque no se tenga calificación crediticia.

Desde el DCA se explica que ninguno de los clientes que han entrevistados han recibido las ofertas sin límite anunciadas. Lo que sí ha ocurrido es que dentro de la tiendan se ha engañado a los clientes para firmar acuerdos con otras empresas financieras, a veces sin su conocimiento. Maddy´s tampoco da a conocer todos los términos de su plan de layaway, plazos de pagos y dónde están los productos.

Algunos consumidores se han quejado de no recibir lo que compraron o productos diferentes o defectuosos. Las tiendas tienen una política que les permite no incluir nada específico sobre los envíos o las opciones de devolución de dinero. Según la Ciudad es una política interna ilegal.

El DCA explica que en los recibos Maddy´s da el nombre de la tienda de la cadena como Dubai Furniture o El Rey, que de acuerdo con las investigaciones de este departamento son distintos lugares pero ninguna de ellas legalmente independiente.

Esto es algo que cuestionó el manager de Maddy´s quien el miércoles explicaba por teléfono que cada tienda es independiente aunque no confirmó si todas son de los mismos dueños. “Los dueños están fuera”, dijo cuando este diario pidió hablar con ellos. Este manager se quejó de que DCA no ha proporcionado a la tienda con ningún documento que pruebe las alegaciones y lamentó no tener un listado de clientes descontentos para atender esas quejas. “Este es un negocio familiar, damos empleo a gente y como con todo hay gente que está satisfecha y gente que no”.

