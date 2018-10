Thalía con entallados leggins al mejor estilo de Jennifer López y Chiquinquirá Delgado

View this post on Instagram

¡Trabajando desde temprano en 1,000 sorpresas! ¡Después de esta llamada a darle al entrenamiento! Siempre en movimiento, nunca parar. ¡Toda la buena energía para todos! #love #life #happy 🌟😁 Working on a thousand surprises since earlier in the morning! Ready to train after this call. Don’t stop moving!!!! Sending good energy your way!