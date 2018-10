Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Prepárate para disfrutar de las canciones de dos grandes de la salsa en la ciudad. Marc Anthony estara este domingo en el Madison Square Garden y Gilberto Santa Rosa, quien cantará en el Kupferberg Center for the Arts en Queens.

Jueves 25

Fiesta afrocolombiana

Baila a ritmo de hip hop y música tradicional colombiana con la agrupación Kombilesa Mi, proveniente de la región de San Basilio de Palenque. Esta banda estará en concierto totalmente gratis durante lo que será su debut en la ciudad. En el David Rubenstein Atrium de Lincoln Center, a las 7:30 p.m. Información: http://www.lincolncenter.org

Bailes y tambores

La banda local La Cumbiamba NY estará en concierto en Terraza 7, en Queens, interpretando canciones que celebran a través de la música el folclor colombiano. La agrupación está compuesta por Nilko Andreas en las voces, Sebastián Cruz en la tambora, Camilo Martínez, en los coros, Chris Rodriguez, percusión y Martin Vejarano y Sebastián Ángel estos últimos a cargo de las gaitas. A las 10 p.m. En 40-19 Gleane St. Elmhurst. Información: http://www.terraza7.com

Viernes 26

Danza multidisciplinaria

La coreógrafa, Marielis García presentara ‘Amass’ una obra multidisciplinaria en el Aaron Davis Hall del City College Center for the Arts (CCCA). La pieza incluye arte visual, música y tres bailarines. La obra es interactiva por lo que el público tendrá oportunidad de participar. La entrada general es $20. Información: http://www.citycollegecenterforthearts.org

Noche de bomba puertorriqueña

Prepárate para una noche de cervezas en barrio italiano de El Bronx a ritmo de sonidos típicos puertorriqueños de la mano del colectivo Redobles de cultura (RDC). Esta fiesta afro caribeña tendrá lugar en The Bronx Beer Hall. A partir de las 9:30 p.m. En 2344 Arthur Avenue. Información: http://www.thebronxbeerhall.com

Sábado 27

Concierto: Gilberto Santa Rosa

Repasa los éxitos del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido como ‘El caballero de la salsa’, en Queens. Santa Rosa interpretará sus más grandes éxitos. El artista, que incluye en su repertorio temas como ‘Que alguien me diga’, ‘Vivir sin ella’ y ‘Consciencia’, ofrecerá una función en el Kupferberg Center for the Arts a las 8 p.m. Entradas: desde $42. Información: http://www.kupferbergcenter.org

Concierto: Marc Anthony

Cierra este fin de semana por todo lo alto, en el Madison Square Garden, junto a Marc Anthony. El salsero puertorriqueño tiene un extenso repertorio que registra canciones como ‘Vivir mi vida’, Flor pálida’, ‘Valió la pena’, ‘Vivir lo nuestro’ y ‘No me conoces’. A partir de las 7 p.m., en 4 Pennsylvania plaza. Información: http://www.ticketmaster.com

Domingo 28

Día de calabazas en el Jardín Botánico de Queens

Explora junto a toda la familia, en el Jardín Botánico de Queens, un espacio consagrado solo a las calabazas. En este ‘Pumpkin patch’, que está abierto al público cada año, podrás disfrutar de múltiples actividades entre ellas crear las populares lámparas de Halloween o simplemente recoger calabazas para comer. Desde las 11 a.m., y hasta las 5 p.m. Información: http://www.queensbotanical.org

Circo Hermanos Vázquez

Deléitate con la magia del circo Hermanos Vázquez, que se presenta hasta noviembre 26 en el Citi Field de Queens. La famosa compañía incluye en su show a contorsionistas, malabaristas, payasos y trapecistas, entre otras atracciones. En el 123 – 01 Roosevelt Ave. Puedes visitar el circo de lunes a viernes a las 7:30 p.m., y los sábados y domingos con funciones a las 2, 5 y 8 p.m. Información: http://www.circovazquez.com

Lunes 29

Tributo a Juan Gabriel

Acompaña a la artista Aida Cuevas, conocida como ‘La reina de las rancheras’, a cantar a todo pulmón las canciones más populares del cantante y compositor Juan Gabriel. Cuevas, quien interpretará éxitos como ‘Te lo pido por favor’, ‘Te sigo amando’ y ‘La diferencia’ hará una parada en la ciudad como parte de su gira ‘Totalmente Juan Gabriel’. Junto a ella también estará en escena esa noche el Mariachi juvenil Tecalitlán. En Highline Ballroom. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Martes 30

Voces de resistencia

Asiste a un evento cargado de lecturas y música, organizado por la organización sin fines de lucro Voices, en coordinación con el Nuyorican Poets Café. Este evento rendirá tributo a figuras que han levantado sus voces en respaldo a la justicia social en Estados Unidos. A partir de las 7 p.m., en el Nuyorican Poets Café. En el 236E 3rd st. Información: http://www.nuyorican.org

Miércoles 31

Concierto: Radio Jarocho y Zenen Ceferino

Sonidos y folclor oriundos de la región de Veracruz, México, llegarán hasta Queens con la agrupación Radio Jarocho, quienes cantarán canciones inspiradas en el referido género musical. Justo a ellos también estará el compositor y poeta Zenen Zeferino Huervo, quien además es experto en la jarana, un instrumento típico veracruzano. En 40-19 Gleane St. Elmhurst, a partir de las 9:30 p.m. Información: http://www.terraza7.com