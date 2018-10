NY Times denuncia que Trump deja que China y Rusia espíen su teléfono

El presidente tiene tres teléfonos personales, uno de los cuales es totalmente vulnerable

China y Rusia tienen intervenido uno de los dispositivos móviles personales del presidente Donald Trump, quien lo sigue utilizando pese a las advertencias de la inteligencia estadounidenses, denunció ayer el diario The New York Times.

El rotativo neoyorquino, que cita a altos funcionarios, reveló que a Trump se le ha advertido que Rusia y China intervienen sus llamadas de forma rutinaria, pero el presidente ha rechazado hasta el momento entregar los teléfonos, tal y como se le ha recomendado.

Según la inteligencia estadounidense, China pretende utilizar en su beneficio para las disputas comerciales todo lo que capta de las llamadas personales de Trump: cómo piensa, qué argumentos defiende y a quién está dispuesto a escuchar.

Entre las personas con las que Trump habla con ese teléfono están el presidente del banco de inversión Blackstone Group, Stephen A. Schwarzman, y el magnate de los casinos Steve Wynn. Ambos han tenido nexos con Pekín.

Uno de los objetivos de China, según estas informaciones, es influir en este entorno de Trump.

Los agentes de inteligencia estadounidenses consideran, según The New York Times, que Trump se toma a la ligera la seguridad electrónica al no limitar sus comunicaciones a los dispositivos seguros de los que dispone como presidente.

Según estas informaciones el mandatario dispone de tres teléfonos personales, dos de los cuales han sido alterados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), pero el tercero es un dispositivo normal.