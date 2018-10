Acusan injustamente a bodeguero dominicano de tocarle trasero a menor, pero cámaras lo salvan

La clienta alegaba que empleado la había manoseado, pero videos de vigilancia la desenmascararon

Un empleado dominicano de una bodega en Philadelphia fue arrestado luego de haber sido acusado injustamente de haberle tocado el trasero a una clienta.

Sin embargo, las grabaciones de cámaras de seguridad de establecimiento lo eximieron de culpabilidad.

Teófilo De Jesús atendió a una menor en el negocio ubicado en la intersección de la calle 57 y la avenida Cedar cuando ésta le empezó a reclamar que la había manoseado.

“Llega la muchacha a comprar algo que costaba dos pesos. Adelante había de un peso y siguió y me tocó. Fue y le dijo a su mamá que le había tocado sus nalgas”, relató el empleado a Telemundo 62.

La muchacha le contó la versión falsa a sus acompañantes, quienes reingresaron al negocio para amenazar de muerte al hispano.

“Salió a buscar una pistola porque me iba a matar y yo salí al ‘basement’”, continuó narrando. “Si había llegado con una arma me había podido matar a mi inocentemente”.

Posteriormente, oficiales de la policía acudieron al lugar, lo esposaron y lo arrestaron.

Pero, antes de que se lo llevaran, el hombre pidió que vieran las cámaras de seguridad del lugar, a lo que los agentes accedieron.

“Cuando vieron la cámara, que no era cierto, me quitaron las esposas y no me dijeron nada”, detalló.

Los oficiales implicados no han reaccionado a las alegaciones a pesar del pedido de la víctima a esos fines.

