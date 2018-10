El poderoso mensaje de Gloria Trevi en los Latin AMAs 2018

La cantante habló de su pasado tormentoso con Sergio Andrade

Durante la entrega de los Latin AMAs 2018, Gloria Trevi tomó el escenario para dar un discurso poderoso en donde habló de su pasado tormentoso.

“Voy a decir lo que nunca he dicho en un escenario, lo que me conocen saben lo que he tenido que trabajar y, para los que no me quieren, seguro escucharon mil historias de mí, incluso que estuve en la cárcel más de cuatro años. Sí 4 años ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia, y fui una cortina de humo para las muertas de Juárez porque a veces condenando a una mujer ocultan los crímenes contra otras”, comentó la cantante.

“Una televisora fue el epicentro del eco de todos los medios. Fueron miles de horas de programa de televisión donde decían que yo tenía un clan de corrupción de menores (…) No fui su cómplice, yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 cuando conocía al gran productor, quien inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor, y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños pero poco a poco comenzó a desgarrarme, a aislarme, tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos y fueron 17 años de humillaciones.”

Para finalizar habló de Sergio Andrade

“Mi abusador hoy por hoy está libre y no solo me hizo daño a mí sino a muchas otras jóvenes, y muy probablemente lo sigue haciendo y me conmuevo porque sé que algunas me están viendo y les dedico este momento también. Y dicen que una mentira de tanto repetirla se vuelve verdad, pero no yo no fui su cómplice”.

Finalmente le dedicó su actuación a todas esas mujeres que sufrieron abusos por parte de Sergio Andrade y a todas aquellas que han sufrido algún tipo de abuso.