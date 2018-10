Neoyorquinos botaron medicinas para ayudar a combatir crisis de opioides

Autoridades hicieron un llamado a los residentes de la Gran Manzana para que se deshagan de forma segura de todos los fármacos recetados y de venta libre que ya no usan y que se encuentren en los gabinetes de sus hogares

En la actualidad, un gran número de personas que son adictas a los medicamentos prescritos y que los usan para ponerse “high” (drogarse), incluyendo muchos jóvenes, no necesitan salir a la calle para conseguir estas drogas en el mercado negro. Tampoco tienen que llamar a un “drug dealer” (traficante de droga) para que se las traigan a la casa.

Basta con abrir el gabinete de medicinas de su propio hogar o el de la casa de un amigo o familiar, para obtener todo tipo de analgésicos, tranquilizantes, sedantes y estimulantes.

El abuso de fármacos recetados y de venta libre es, según expertos, un problema de salud pública de grandes proporciones que afecta a millones de personas en Estados Unidos, incluyendo miles de neoyorquinos.

Según estudios hechos a nivel nacional por el grupo ‘Partnership for a Drug-Free America’ (Sociedad para una America Libre de Drogas), más personas en EEUU abusan de analgésicos con prescripción, como los opioides, de las que lo hacen con drogas ilegales como la marihuana, cocaína, éxtasis, crack, LSD y heroína.

La mayoría de las medicinas para calmar el dolor o “pain killers”, que se encuentran en los gabinetes de muchos hogares contienen opiáceos, la misma substancia de la cual se origina la heroína. Y las sobredosis por opioides están matando actualmente a más neoyorquinos que los accidentes de tránsito y los homicidios combinados.

Cifras dadas a conocer esta semana por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) demuestran la alarmante dimensión que ha alcanzado esta epidemia. En 2017 se registraron 1,487 muertes confirmadas por sobredosis en la Gran Manzana y los opioides fueron los causantes del 82% de los decesos. Y, desde enero hasta marzo de 2018, hubo 360 muertes confirmadas por sobredosis de drogas en la ciudad de Nueva York. El DOHMH asegura que se trata de un problema de salud pública que ha alcanzado niveles epidémicos.

Ayude a combatir la crisis

Por esta razón, la oficina de la Fiscalía General de Nueva York hizo un llamado la semana pasada a los neoyorquinos para que ayudaran a combatir la crisis causada por los opioides deshaciéndose de todos los medicamentos recetados y de venta libre que ya no utilizan o necesitan y que se encuentren en los gabinetes de sus hogares.

Pero no se trata de echarlos a la basura o tirarlos al inodoro. Este tipo de medicinas deben ser eliminadas de forma segura para que no caigan en manos ajenas o causen daño al medio ambiente.

Para disponer de manera segura de estos fármacos que ya no se usan, la fiscal general de Nueva York, Barbara D. Underwood, pidió a los neoyorquinos que aprovecharan la celebración, el pasado sábado 27 de octubre, del “Día Nacional de Recuperación de Medicamentos Recetados”, una iniciativa que tiene como fin ayudar a los residentes del estado de Nueva York a deshacerse de estas drogas y prevenir una posible adicción.

Para ello, las personas se podían dirigir al sitio web ClearYourCabinet.com, en el cual un mapa interactivo les indicaba cuáles son los lugares designados cerca de sus hogares a los que pueden acudir para llevar las drogas de manera fácil y segura. Se trata de un paso muy simple que puede ayudar a salvar muchas vidas.

“Todos podemos desempeñar un papel para frenar la crisis de los opioides en Nueva York y en todo el país”, dijo la fiscal general Underwood. “Le estoy pidiendo a todos los neoyorquinos que echen un vistazo a su botiquín de medicamentos, identifiquen los medicamentos recetados no utilizados y luego visiten clearyourcabinet.com para averiguar dónde puede desecharlos de manera segura este sábado (27 de octubre)”.

El comisionado de salud del estado de Nueva York, el doctor Howard Zucker, tamién se unió al llamado. “Permitir que los medicamentos innecesarios o caducados languidezcan en su botiquín puede presentar un peligro para usted y sus seres queridos”.

“El Día Nacional de Recuperación de Medicamentos Recetados brinda la oportunidad perfecta para deshacerse de esos medicamentos que ya no son necesarios y que pueden hacer más daño que beneficio. Al participar en este evento, los neoyorquinos pueden tener la oportunidad de salvar vidas”, agregó el doctor Zucker en un comunicado, en el cual se informó que en todo el estado hay 255 lugares participande a donde se pueden llevar la medicinas no deseadas.

De acuerdo con la ‘American Society of Addiction Medicine’, cuatro de cada cinco usuarios nuevos de heroína comienzan por el mal uso de medicamentos recetados; y de acuerdo con la ‘Encuesta Nacional sobre el Uso y la Salud de las Drogas de 2015’, la mayoría de los medicamentos recetados abusados se obtuvieron de familiares y amigos, a menudo del gabinete de medicamentos en el hogar.

Esta es, precisamente, una de las principales preocupaciones de Fermando González, quien desde hace varios años tiene más de 50 pastillas del analgésico Vicodin guardadas en el gabinete del baño de su casa y, cada vez que tiene alguna visita, tiene que esconderlas por temor a que alguien se las lleve y abuse de ellas.

“Mi odontólogo me recetó demasiados analgésicos para calmar el dolor luego de la extracción de una corona dental, pero sólo utilié tres pastillas dejando el resto almacenadas por mucho tiempo y al alcence de todos”, dijo el hombre hispano quien, al enterarse de la iniciativa de pasado sábado, aseguró que aprovecharía la oportunidad para deshacerse de manera segura de estas y muchas otras medicinas que ya no usa.

Gratis y anónimo

El sábado 27 de octubre fue la decimosexta vez que se realiza esta jornada en Nueva York desde que el estado comenzó a participar en esta iniciativa nacional hace ocho años. Además de la Fiscalía General, otras agencias que también están involucradas son los departamentos de Salud y de Conservación del Medio Ambiente del estado, así como las oficinas de Servicios de Alcoholismo y Abuso de Sustancias y la de los Envejecientes.

Para localizar el lugar más cercano a usted puede visitar: takebackday.dea.gov. Se recomienda que llame primero para confirmar si los sitios de entrega cercanos a su casa van aún siguen participando en este tipo de eventos durante todo el año.

Las personas pueden deshacerse de sus medicinas que ya no usan en estos lugares de forma gratuita, anónima y no se les hace ninguna pregunta. Sin embargo, no se aceptarán drogas ilegales, agujas y objetos cortantes.

Alternativa de eliminación

Para las personas que vivan en vecindarios y comunidades en donde no haya un sitio cercano de entrega segura de medicamentos, el Departamento de Conservación del Medio Ambiente del Estado de Nueva York recomienda, como último recurso, que mezclen los medicamentos (no triture tabletas o cápsulas) con agua y luego agregar sal, cenizas, tierra, arena para gatos, café molido, u otra sustancia indeseable, para evitar el uso indebido accidental o intencional de estas drogas. Para evitar el consumo no intencionado de los humanos, las mascotas o la vida silvestre, no ocultes los medicamentos desechados en los alimentos y no los tire al agua.

Las más adictivas y peligrosas

Las medicinas de uso regulado más adictivas, que se encuentran en los gabinetes de muchos hogares, y que son muy populares, son los analgésico o “pain killers” como Vicodin y OxyCotin, y las medicinas utilizada para tratar el déficit de atención como Ritalin o Adderall.

También están las píldoras o jarabes para la gripe y tos como el Robitussin y el Coricidin, que contienen el ingrediente activo dextromethorphan, DXM, que causa alucinaciones y pérdida del control motriz, como si se hubiese consumido opio.

Los efectos de estos fármacos dependen de la intensidad y dosis de uso y, según explican los expertos, hay algunos que producen efectos más graves que otros.

Por lo general un analgésico puede causar dificultad para hablar y problemas cardíacos, otros provocan delirio y alucinaciones, seguidas de depresiones, que pueden ser tan extremas como para llevar al individuo a quitarse la vida. También existe la posibilidad de que la persona caiga en coma.

Una de las razones dadas por los expertos al aumento en el uso de fármacos es su fácil acceso –por lo general están en el tocador de los padres o abuelos– o pueden adquirirse en una tienda local o farmacia sin quebrantar ninguna ley.

Por otro lado, dan un sentido falso de ‘más seguridad’ y de ‘poco riesgo’ al ser substancias que han sido prescritas por un médico y son fabricadas por laboratorios reconocidos y no compradas en la calle a un extraño.

Se estima que en EEUU mueren más personas por el uso de las drogas lícitas como fármacos, que por las ilícitas.

Sobre la iniciativa ‘Clear Your Cabinet’

La iniciativa Clear Your Cabinet de la Fiscalía General se lanzó en marzo de 2018 a través de una colaboración con voluntarios de algunas de las principales empresas tecnológicas de Nueva York preocupadas por la crisis de opioides que afecta a la nación. En coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Conservación del Medio Ambiente del Estado de Nueva York, y las agencias de aplicación de la ley, las cadenas de farmacias nacionales y comunitarias, organizaciones sin fines de lucro y otras instituciones en todo el estado de Nueva York albergan sitios de entrega seguros en donde los neoyorquinos pueden llevar medicamentos no utilizados.

Una iniciativa muy efectiva

Durante el más reciente Día Nacional de Recuperación de Medicamentos Recetados, realizado en abril de 2018, se recolectaron 474.5 toneladas de medicamentos no utilizados en todo el país. Casi 40,000 libras de medicamentos no utilizados fueron recolectadas sólo en el estado de Nueva York. En comparación, la mayor redada criminal de drogas en la historia de la oficina de la Fiscalía General de Nueva York eliminó aproximadamente 70 libras de heroína y fentanilo de la calle.

Hay ayuda para adictos a opioides

Las personas que buscan apoyo o tratamiento para ellos o sus seres queridos pueden comunicarse con NYC Well llamando al 1-888-NYC-WELL, enviando un mensaje de texto con el mensaje “WELL” al 65173 o dirigiéndose a nyc.gov/nycwell. El apoyo es gratuito y confidencial. Si es testigo de una sobredosis, llame al 911.