VIDEO: Linchan a un venezolano en Colombia por falsa cadena de WhatsApp

El sujeto murió horas después. Lo acusaban de robar menores

Un ciudadano venezolano murió al ser linchado por culpa de una falsa cadena distribuida en la red WhatsApp.

El hecho ocurrió el 26 de octubre en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El sujeto y dos de sus acompañantes fueron golpeados sin piedad por una turba enardecida que creyó un mensaje sobre raptos de menores en el barrio.

La Policía llegó a la escena y tuvo que luchar contra la turba. Varios patrulleros fueron heridos y los vehículos oficiales sufrieron daños. Las autoridades confirmaron que el rumor de WhatsApp era falso y que en la localidad no había reportes de robo de menores.

El venezolano murió en un hospital del área, mientras que otro de los hombres perdió la vista.

“Por culpa de una mala noticia no identificada, no reconocida, no real, se comete una agresión por parte de una comunidad a tres ciudadanos”, dijo el vocero de la Policía.

El canal Noticias 1 no descarta que haya sido un hecho de xenofobia contra el venezolano.

Las autoridades han detenido a una persona por el caso.