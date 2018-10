Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se ha dado cuenta de lo que ha perdido gracias a la familia real británica

La esposa del príncipe Harry tuvo que renunciar a sus redes sociales y al blog personal con el cual además de fanáticos había ganado amigos...

Antes de entrar a formar parte de la familia real británica la duquesa de Sussex, Meghan Markle, tuvo que renunciar a sus redes sociales y a The Tig, el blog de estilo de vida centrado en la moda, la cocina y los viajes que escribió durante tres años, pero sus antiguos seguidores siguen acordándose de aquella época en que podían dejarle comentarios en sus publicaciones y, en el caso de algunos afortunados, mantener incluso conversaciones con ella a través de esas plataformas.

Por casualidades del destino, una de esas antiguas fans se encontraba cerca del lugar en que estaba previsto que realizara una aparición pública este martes y quiso acercarse a saludarla. Para asegurarse de que conseguía llamar su atención entre todas las personas que se habían congregado para darle la bienvenida, realizó una pancarta de un considerable tamaño con la frase: “Soy Hannah, de Instagram” y su idea funcionó, ya que cuando Meghan llegó a su altura se acercó hacia ella tras leer su mensaje y en cuanto la joven le explicó quien era no dudó en darle un abrazo y recoger la carta que le había escrito.

Tras su emotivo encuentro, Hannah Sergel -como se llama la antigua amiga virtual de la duquesa- explicó a los medios que Meghan y ella solían intercambiar mensajes privados cuando la segunda aún formaba parte del reparto de la serie ‘Suits‘, en los que siempre la animaba a esforzarse en la universidad y mantenerse siempre fiel a sí misma.

“Significa un mundo para mí. Estoy muy emocionada y aún estoy temblando. En cuanto la vi me puse a llorar. Me dio las gracias por haberme puesto en contacto con ella, y me dio un abrazo y me dijo que leería la carta que le había escrito”, aseguró Sergel.