‘Paulina Rubio’ y Colate Nájera se reencuentran en ‘Despierta América’

Entra y mira las fotos y el video

Lo que no se consiguió el 21 de septiembre cuando Paulina Rubio visitó ‘Despierta América’ para presentar su álbum ‘Desire’, lo logró la magia -o la brujería- de Halloween: que se reencontrara con su ex y padre de su hijo mayor, Nicolás ‘Colate’ Nájera.

Sí, pero a no emocionarse, que no se trataba de la ‘Paulina’ real, sino de Ana Patricia Gámez personificando a ‘La Chica Dorada’ en el festejo de Halloween del show matutino de Univision… En lo que no cabe duda es en el buen humor de Colate, que pese a todas las críticas que ha recibido en todos estos años, se prestó al juego y participó con mucho humor.

Además de las fotos, Colate se prestó hasta para participar de a interpretación de Ana Patricia de Paulina siendo el modelo del tema, ‘Mío’… Pero mejor que contártelo, es que lo veas y te prepares para divertirte mucho.