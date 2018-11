Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes disfrutar de un concierto de bachata con Anthony Santos, en Queens, bailar a ritmo de salsa en Brooklyn con la Williamsburg Salsa Orchestra y reir hasta más no poder durante el New York Comedy Festival.

Jueves 1

Teatro: dragQUEENS Show

Asiste al Teatro Thalía para ver una función de dragQUEENS show, un musical con un elenco de artistas trans e imitadores femeninos que se unen en un divertido encuentro cargado de color, música y baile. La obra, que se presentará hasta el próximo domingo 4 de noviembre, contará con la participación de la personalidad de la televisión colombiana, Danna Sultana, y de la artista local Barbie Crawford.

________________________________________________________________________________________________

Viernes 2

Concierto: Anthony Santos

Prepárate para una noche de bachata junto al ‘Mayimbe de la bachata’, Anthony Santos, en la discoteca La Boom de Queens. El cantante conocido como uno de los más populares en el referido género, interpretará temas como ‘Voy pa’ allá’, ‘La historia de mi vida’, ‘Mátame’ y ‘La jaula de oro’. En el 57 st y Northern Boulevard. Información: http://www.laboomny.com

________________________________________________________________________________________________

Festival de vinos en Brooklyn

Durante este fin de semana, hasta el sábado 3, puedes degustar una extensa variedad de vinos en el Wine Riot Festival. El precio de admisión ($65 dólares) te permitirá saborear vinos de manera ilimitada, recibir una copa como souvenir y asistir a demostraciones y clases. Brooklyn Expo Center en 72 Noble Street, Brooklyn. De 7:30 a 10 p.m. Información: http://www.wineriot.com

________________________________________________________________________________________________

Concierto: Folclor puertorriqueño

El City College Center for the Arts presentará, en su teatro Aaron Davis Hall en Harlem, el concierto ‘Descendants, Afro-Rican Heritage’ con el percusionista, Wilson ‘Chembo’, Corniel a ritmo de jazz y de bomba puertorriqueña. Corniel compartirá escenario con el trombonista William Cepeda. También actuará en este concierto Nelson Matthew González y el colectivo Redobles de Cultura. Entradas: $30. Información: http://www.citycollegecenterforthearts.org

________________________________________________________________________________________________

Sábado 3

Mercado al aire libre en Bryant Park

Explora junto a toda la familia las múltiples atracciones que ofrece Winter Village en Bryant Park, hasta el próximo 2 de enero. Este espacio ofrece ahora un mercado abierto con más de 125 quioscos en los que puedes conseguir comidas, bebidas y muy en especial, regalos de navidad. Hay también una agenda diaria repleta de actividades y por si fuera poco también hay una pista de patinaje. Para usar la pista, lo único que tienes que hacer es rentar los patines. Información: http://www.bryantpark.org

________________________________________________________________________________________________

Domingo 4

Concierto de salsa en Williamsburg

Cierra el fin de semana con broche de oro a ritmo de salsa junto a la Williamsburg Salsa Orchestra, en el Brooklyn Bowl. Este grupo local compuesto por 11 artistas, que tiene como director al percusionista y arreglista Gianni Mano y como vocalista principal a la cantante argentina Solange Prat, ofrece una propuesta diferente del referido género, en la que mezclan salsa tradicional con sonidos contemporáneos. En 61 Wythe avenue, Brooklyn, a partir de las 8 p.m. Entradas en: http://www.ticketfly.com

________________________________________________________________________________________________

Lunes 5

Maratón de comedia

Desde el próximo lunes 5 de noviembre hasta el domingo 11, podrás disfrutar de una semana completa de humor durante la edición número 15 del New York Comedy Festival (NYCF). Este evento traerá a diversos escenarios de la ciudad a más de 200 comediantes, entre los que figuran estrellas como Gabriel Iglesias, Tracy Morgan, Bill Burr, Jonathan Van Ness y Antoni Porowski. Información y entradas en: http://www.nycomedyfestival.com

________________________________________________________________________________________________

Festival de música

El encuentro Five Boroughs Music Festival celebrará a través de su programa la música y voces del siglo 18 en Latinoamérica. La velada, pautada para las 7 p.m. y titulada ‘Corónica: An Empire of Silver and Gold’, tendrá como escenario la iglesia St. Ignatius of Antioch Episcopal Church. Corónica está integrada por un colectivo de músicos de Canadá, Colombia, Cuba, Argentina y Estados Unidos. Entradas desde: $ 15. Información: http://www.5bmf.org

________________________________________________________________________________________________

Jueves 8

Teatro: ‘Frida Libre’

Déjate envolver en la vida y el legado de la pintora mexicana Frida Kahlo, a través de ‘Frida libre’, una obra escrita y dirigida por la artista Flora Martínez, quien además se mete en la piel de la pintora en el monólogo que se presentará en Queens Theatre. ‘Frida libre’ aborda la pasión de Kahlo por la política y su compleja relación con Diego Rivera. Entradas: desde $20. Información: http://www.queenstheatre.org

________________________________________________________________________________________________

Concierto de jazz con Antonio Sánchez

Disfruta de la proyección de la cinta ‘Birdman’, del director Alejandro González Irriñatu, junto al compositor y baterista de jazz Antonio Sánchez. Sánchez, ganador de un Grammy a la mejor banda sonora por su labor en la referida cinta, tocará en vivo en esta presentación. En el Victoria Theater, a las 7:30 p.m., en 1 Center Street en Newark, Nueva Jersey. Información: http://www.njpac.org