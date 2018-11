Laura Bozzo demandó a su ex, Cristian Zuárez, por ‘extorsión y chantaje’

La polémica abogada se lanzó contra su ex después de descubrir su indifelidad

A donde va Laura Bozzo, la polémica la sigue. Después de lanzar agresivas declaraciones en contra de Irina Baeva por su relación con Gabriel Soto, la abogada de origen peruano ahora ha revelado que tiene demandado a su ex, Cristian Zuárez.

“Está demandado en la Procuradoría General de la República, en la fiscalía por extorsión, chantaje y tengo a mi abogado que está haciéndose cargo del caso, que es mi apoderado, porque a mí, a la defensora de las mujeres no me van a violar los derechos… A mamá, no, no, no. Ya. Bastante tuve paciencia.”, dijo Bozzo a los medios mexicanos en declaraciones captadas por “Intrusos”.

La controversial figura también dijo su ex la engañó y si no hubiera sido por ella, no hubiera tenido trabajo en Televisa.

“Me pusieron los cachos. Durante años estuvo con otra persona. Le di trabajo en Televisa. Lo contrataron por mí prácticamente. Ganó fortuna y ahora encima venir con extorsiones, no. Por eso las cosas están en manos de la ley“, añadió.