Médico argentino da consejo para evitar infartos en la final de la Copa Libertadores

Un llamado de atención para los hinchas más intensos de River y Boca...

El presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, Jorge Tartaglione, advirtió este jueves que la final de la Copa Libertadores puede triplicar el riesgo de infarto. Y dio recomendaciones a quienes tienen problemas cardíacos, de cara a los partidos entre River Plate y Boca Juniors. ¿Estás oyendo ‘Tano’ Pasman?

“Boca-River: final de Libertadores. Se triplica el riesgo de infarto. Disfrútalo, no lo sufras. Y si tuviste un problema cardíaco y con el fútbol no la pasás bien, no dejes la medicación y consultá con tu médico”, dijo Tartaglione en Twitter.

BOCA-RIVER: FINAL DE LIBERTADORES se triplica el riesgo de INFARTO. Disfrútalo no lo sufras y si tuviste un problema cardíaco y con el fútbol no la pasa bien: no dejes la medicación y consulta con tu medico — Jorge Tartaglione (@JTartaglione) November 1, 2018

“¡Gracias! Tuve palpitaciones cuando River clasificó a la final”, comentó un usuario. “Esto se puso serio“, dijo otro. Y otro compartió un artículo de la revista médica “New England Journal of Science“, titulado “Eventos cardiovasculares durante la Copa del Mundo“. La publicación habla de la correlación existente entre el aumento de incidentes cardiovasculares y partidos de fútbol de equipos nacionales.

Boca y River jugarían el primer partido de la serie final el sábado 10 de noviembre a las 4 de la tarde de Buenos Aires. Esto es, si la Conmebol descarta la denuncia emitida por Gremio ante el tribunal de disciplina de la entidad.