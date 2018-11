Los 10 mejores alimentos para el pene

Una lista que mejorará el desempeño en la alcoba

Somos lo que comemos y el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo, entre otras cosas, es un reflejo de nuestra alimentación. El pene no es la excepción: lo que comemos puede afectar positiva o negativamente su desempeño. Y si no lo crees, intenta tener sexo pasional luego de haber comido un pesado corte de carne con papas fritas y una soda extra grande… un desastre.

Ésta es una lista de los mejores alimentos para el pene, pues por sus nutrientes te ayudarán a mejorar su desempeño y, de paso, mantenerte en forma, de acuerdo con los expertos de Eat This, Not That!

Granada roja

De acuerdo con el International Journal of Impotence Research, el gran contenido de antioxidantes que contiene la granada roja favorecen el flujo sanguíneo, al punto que puede ayudar a combatir la disfunción eréctil. Por eso se dice que Eva no tentó a Adán en el Paraíso con una manzana, sino con una granada roja.

Picante

Al parecer, comer picante no sólo tiene que ver con el nivel de valentía sino también con la testosterona. Un estudio francés reveló que los hombres que consumen comidas picantes con mayor frecuencia tienen niveles más altos de testosterona, la hormona masculina por excelencia. Esto se debe a la capsaicina que contiene el picante.

Café

Beber de 85 a 170 miligramos de cafeína, el equivalente a dos a tres tazas diarias de café, disminuye hasta en 42 por ciento menos probabilidades de sufrir disfunción eréctil, pues los estimulantes del café mejoran la circulación sanguínea en la zona genital. Según la Universidad de Texas, esto funciona bien en hombres obesos, con sobrepeso e hipertensos, pero resulta contraproducente en los diabéticos.

Vino tinto

Un vaso de vino tinto puede elevar los niveles de testosterona, de acuerdo con el Nutrition Journal, gracias a la quercetina que bloquea una enzima cuya función es impedir el flujo de esta hormona. Sólo recuerda que un vaso es suficiente.

Tomate

Los tomates son ricos en licopeno, un antioxidante que evita el daño de las células y el ADN. Para los hombres es fundamental para prevenir el cáncer de próstata; de hecho, comer más de 10 porciones de tomates a la semana (10 tomates medianos) disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad en 18 por ciento. El tomate también ayuda a mantener una buena calidad del semen.

Nueces

Cacahuates, nueces y pistaches contienen un aminoácido llamado L-arginina, que a su vez es básico en el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas natural que ayuda a los hombres a lograr erecciones más firmes y más prolongadas.

Té verde

El té verde puede ser un gran aliado para el pene por las catequinas que contiene y que mejoran el flujo sanguíneo al eliminar los radicales libres que dañan los vasos. Al mejorar el flujo sanguíneo en el cuerpo, la capacidad de excitación y erección aumenta. Beber unas cuatro tazas de té verde al día es suficiente para disfrutar los beneficios.

Zanahorias

Las zanahorias ayudan a mejorar la cantidad y la movilidad de los espermatozoides, un estudio que analizó el efecto de varias frutas y verduras en el esperma. Las zanahorias son ricas en cartenoides, poderosos antioxidantes que equilibran el funcionamiento del organismo.

Apio

Las famosas feromonas son sustancias químicas que secretamos para atraer al sexo opuesto y provocar ciertas reacciones. Pues bien, el apio es rico en androsterona, una feromona masculina que los hombres liberan a través de la transpiración. Consumir androsterona puede ayudar a los hombres a ser más atractivos para el sexo opuesto. Pura química.

Espinacas

El gran contenido de magnesio y folato de la hojas verdes de espinaca actúa como un vasodilatador que permite mejorar el flujo sanguíneo, condición que es esencial para lograr erecciones firmes y prolongadas.