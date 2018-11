Descubre si él quiere formalizar contigo

Muchas en su afán por casarse, cometen el error de presionar a un hombre a comprometerse antes de que él esté listo para ponerse en una rodilla

No importa cuán escurridizo sea un hombre o cuánto pánico le tenga al compromiso, llega un momento en su vida en que dice: “No quiero saltar más…es hora de sentar cabeza”.

Pero muchas en su afán por casarse, cometen el error de presionar a un hombre a comprometerse antes de que él esté listo para ponerse en una rodilla. El matrimonio es un compromiso demasiado serio para ellos, significa el final de su soltería y el juramento de ser fiel a una sola mujer por el resto de sus vidas. Por eso, un hombre sólo estará dispuesto a contraer nupcias cuando piense que encontró a la mujer ideal.

¿Cómo puedes saber si tú eres esa mujer? Presta atención a su comportamiento y a sus conversaciones. Cuando un caballero está listo a proponer matrimonio mostrará sus mejores cualidades para convencerte de que él es el mejor partido que puedes encontrar. Por el contrario, cuando no tiene intenciones de formalizar, enseñará comportamientos como los siguientes que te revelan que nunca se casará contigo:

Las amistades son su prioridad- Los hombres que están listos para casarse pierden el interés de salir con sus amigos y prefieren pasar la mayoría del tiempo con su mujer.

No habla de niños- Un hombre que está pensando en casarse, usualmente también piensan en hijos. Si no quiere tocar el tema, es poque no está en su mente tenerlos.

No tienes copia de su llave– Si después de varios meses, aún no tienes llave de su departamento, o alguna de tu ropa no ocupa parte de su armario, indudablemente que no ve en ti a su futura esposa.

No le interesa que sus padres conozcan a los tuyos– Si llevas tiempo en esta relación y tu novio aún no ha hecho el intento para que tu familia conozca la de él, no te ilusiones con que un día te sorprenderá con un anillo.

Si deseas casarte, pero tu pareja muestra estos comportamientos, ¡deja de perder tiempo! Te advierto que a un hombre no puedes obligarlo, apresurarlo, ni manipularlo a que se case contigo.

