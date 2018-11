Matan hermanos en Orozaba, Veracruz, la madre acusa a los policías

La mujer asegura que fue amenzada por jefe policial

MÉXICO – Los hermanos fueron ejecutados por policías de Orizaba, Veracruz, y después un funcionario del Ayuntamiento alteró la escena del crimen antes del arribo de ministeriales, acusó la madre de las víctimas, Luz María González.

La señora narró a REFORMA que el jueves a las 5:00 horas escuchó disparos afuera de su domicilio. Ernesto Pérez, uno de sus hijos, salió a ver que ocurría, pues su hermano Román había ido a una fiesta y no había regresado.

Cuando la mujer se asomó vio a sus dos hijos tirados, heridos con armas de fuego que habían accionado policías de Orizaba.

“Pedí a los oficiales que pidieran una ambulancia pues mis hijos se estaban desangrando, el policía me contestó ‘¡Chingada madre! ¡Métase o también te va a tocar!'”, acusó la madre de los hermanos asesinados.

Una hora después, narró, arribó al lugar el director de Gobierno de Orizaba, Juan Ramón Heredia, quien fue señalado la señora González por haber manipulado los cadáveres.

“Es un señor prepotente, le dije ‘señor, por favor, una ambulancia para mis hijos’, me dijo ‘métase, ya no va a venir (la ambulancia), están muertos, ahí está el arma y tengo un policía herido’, le dije que mis hijos no son de armas, que eran honrados y ambos profesionistas”, indicó la madre de las víctimas.

Heredia, recordó la madre, se colocó unos guantes de látex y manipuló la escena del crimen, pues ella recuerda los cuerpos de sus hijos fueron cambiados de posición y que además les fue “sembrada” una arma de fuego.

Ernesto Pérez, de 33 años, era odontólogo y tenía su consultorio en el domicilio, en tanto que su hermano Román -de 31 años- era profesor de una escuela secundaria.

“Cuando llegaron los ministeriales mi esposo pudo ingresar a la zona acordonada, pero la última vez hablé con el señor Heredia, los cuerpos de mis hijos no estaban en la misma posición que la primera vez que los vi, ese señor para empezar no es perito”, acusó la señora González.

“¿Por qué usó guantes de cirujano? Cuando llegaron los ministeriales tomaron fotografías de la escena que les dejaron preparada, porque no era original, además con la colocación del arma. Esto es una injusticia, porque los policías los acribillaron”.

La señora González habló ayer con el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, sobre el caso y denunció ante la Fiscalía del estado, que encabeza Jorge Winkler, a la Policía de Orizaba y al director de Gobierno, Juan Ramón Heredia, por el asesinato de sus hijos.

“Pedí al Gobernador que se hiciera justicia, porque los hechos no fueron como se los presentaron a los ministeriales, el Gobernador me dijo que va a poner todo lo que está de su parte para esclarecer esto, hablé con el fiscal de Córdoba, con el fiscal regional.

“El Gobernador dio instrucciones al presidente municipal de Orizaba (Igor Fidel Rojí López) para atender el asunto”, estableció la señora.