Aracely Arámbula confirma muerte de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel

Nuestra gente amada nunca muere 🙏🏻💚🎊🎶🇲🇽 siempre viva en nuestros corazones 💕🙏🏻❣️… Un altar con mucha historia y mucho Amor … Ayer un día muy especial donde partió un tío muy amado 🙏🏻💚siempre en nuestros pensamientos y en el Alma tío Tońo 🙏🏻💚🎶 los abuelos lo reciben con los brazos abiertos 💕