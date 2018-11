Electores tendrán ayuda de intérpretes en sitios de votación

Al menos 100 recintos electorales a través de Nueva York estarán cubiertos por la iniciativa asistir a los votantes

NUEVA YORK.- Los electores neoyorquinos que tienen dominio limitado de inglés tendrán acceso a intérpretes este martes en aproximadamente 100 sitios de votación en Queens, Brooklyn y Staten Island. Las autoridades de la ciudad implementaron una iniciativa para asistir a los votantes que hablan español, ruso, criollo haitiano, italiano, árabe, polaco o idish.

El alcalde Bill de Blasio, junto al presidente del Concejo Corey Johnson y varios concejales anunciaron esfuerzos adicionales para facilitar la votación a los electores con dificultes en comunicarse.

“El idioma que usted habla y entiende no debe ser una barrera para la participación cívica. Votar debería ser una tarea fácil, estamos defendiendo esa verdad al identificar y llenar los vacíos en las comunidades donde se necesitan servicios de traducción. Ya sea creole haitiano, ruso o árabe, vamos a asegurarnos de que puedan participar en nuestra democracia sin importar el idioma que hable”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

Según las autoridades, sobre la base del programa piloto de interpretación en los sitios de votación de 2017, la Administración proporcionará servicios de interpretación en aproximadamente 100 recintos electorales el martes 6 de noviembre.

Actualmente, la Junta de Elecciones (BOE) brinda servicios de interpretación en ciertos sitios de votación en español, mandarín, cantonés, coreano y bengalí, según lo exige la Ley de Derechos de Votación.

“No se debe impedir que ningún neoyorquino ejerza su derecho constitucional de votar porque no puede hablar inglés”, dijo Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina del Alcalde de Asuntos de Inmigrantes (MOIA). “Al ubicar a los intérpretes en sitios de votación selectos en idiomas más allá del mínimo requerido por la ley, estamos dando un paso trascendental hacia el acceso pleno para todos los votantes”.

De acuerdo con Mostofi, la Administración llenará un vacío en las comunidades al proporcionar servicios de interpretación en los seis idiomas adicionales más comúnmente hablados entre los votantes con dominio limitado del inglés.

Usando los datos del Censo y para garantizar la participación política, la Ciudad adoptó un enfoque científico y estadístico al identificar los sitios de votación en los distritos electorales con las mayores necesidades de estos servicios.

“Queremos que todos los neoyorquinos sean parte de nuestra democracia, por lo que el Concejo, junto con la Administración de Blasio, está incrementando el acceso a los intérpretes de idiomas en los sitios de votación”, dijo el presidente del Concejo Corey Johnson.

Johnson agregó que cerca del 40% de los residentes de Nueva York son nacidos en el extranjero, por lo que se sabe que hay una necesidad de este tipo de servicios.

“Aliento a los neoyorquinos a salir y votar en las elecciones de este martes”, insistió Johnson.

La Administración de Blasio ha invertido $ 640,000 para proporcionar servicios de interpretación en los 100 recintos electorales identificados como los que tienen la mayor necesidad de estos servicios. Esta inversión incluye la contratación de personal a través de Langlo Inc., un proveedor de servicios de idiomas M / WBE certificado por la Ciudad. MOIA se asoció con Common Cause New York para brindar capacitación y también brinda asistencia con supervisión adicional.

“Nuestra diversidad es lo que hace que la ciudad de Nueva York sea tan única y especial. Esta inversión en servicios de interpretación ayudará a garantizar que el idioma que usted habla no sea un factor para emitir su voto, y que nuestra diversidad se refleje en nuestras elecciones y en nuestro gobierno”, dijo el vicealcalde de políticas estratégicas J. Phillip Thompson.

El personal que ofrecerá asistencia como intérprete recibió capacitación de cuatro horas sobre los protocolos de elecciones, la privacidad de los votantes, el proceso de votación y toda la logística de las operaciones en el día de las elecciones en Nueva York.

El personal de interpretación operará a un mínimo de 101 pies fuera de un sitio de votación, según las especificaciones de la BOE, podrá acompañar a los votantes a los sitios de votación a solicitud. El personal se identificará con un adhesivo visible en inglés y el idioma adicional que hablan.

Entre tanto la asambleísta demócrata por Nueva York Nydia Velázquez felicitó la iniciativa de la Administración de Blasio junto al Concejo neoyorquino.

“Nuestro sistema de elecciones debe ser accesible para todos los estadounidenses y estos pasos garantizarán que más neoyorquinos puedan ejercer su derecho al voto”, dijo la congresista.

Los intérpretes de la ciudad estarán disponibles de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. el día de las elecciones, pero desde hoy, el personal de MOIA estará en labores de orientar a los activistas y en centros comunitarios sobre servicios de intérpretes que se ofrecerán este martes.

“Dado que la votación es el poder más importante que tienen las personas para responsabilizar a sus funcionarios electos, proporcionar interpretación en cada lugar de votación debe ser una de nuestras principales prioridades”, dijo el concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración, del Concejo.