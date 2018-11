Sospechan de ex novio por muerte de joven inmigrante en rascacielos de Chelsea

Fue hallada sin vida y golpeada, sumergida en la bañera de su apartamento

Ying Huang, la joven china hallada muerta en su elegante apartamento en Chelsea la semana pasada, pudo haber sido víctima de su ex novio, según NYPD.

Huang, ex alumna de Berkeley College de 22 años, fue hallada sin vida y con golpes en una bañera casi llena en el piso 54 de la torre de vidrio “The Eugene”, en 435 West 31 St, el jueves.

Ella y su ex novio habían estado de fiesta el miércoles, la noche de Halloween, antes de volver a casa, donde podría haber muerto mientras tenían relaciones sexuales.

“[El ex] dijo que estaban en una fiesta en Brooklyn. Estaban bebiendo mucho y ella consumió molly (éxtasis). Admite haber tenido relaciones sexuales con ella antes de dejar su apartamento”, dijo la fuente de la policía, citada por New York Post.

Más tarde, él le envió un mensaje de texto a una amiga: “Estaba teniendo relaciones sexuales con mi ex y ella no respiraba”, según la misma fuente policial, quien dijo que la amiga eliminó el texto.

De acuerdo a los investigadores, en el video de vigilancia de esa noche Huang se tambalea y se golpea la cabeza en el piso del vestíbulo mientras el ex novio la ayuda a subir a un ascensor. Luego la sacó a rastras en el piso 54 y dos horas más tarde se le ve saliendo solo del edificio.

Cuando NYPD llegó la tarde del jueves, el lugar estaba destrozado. “Encontraron el apartamento en desorden y ella (…) en la bañera, sumergida bajo el agua con moretones severos”, comentó la fuente policial.

El ex novio, que no tiene registro previo, no había sido acusado de un delito a la fecha de ayer. “Inicialmente, lo arrestaron. Pero entonces el fiscal sintió que quería esperar hasta que se completara la autopsia”, dijo la fuente.

No estaba claro si los moretones en su cuerpo se debían a caídas o posibles ataques. Los padres de Huang ahora planean viajar desde China para reunirse con la policía.