‘Open houses’ en escuela charter especializada en autismo

Las familias interesadas en conocer el programa de la NYC Autism Charter School pueden atender las jornadas informativas programadas para noviembre y diciembre

Dentro de las actividades de la NYC Autism Charter School para dar a conocer su método y forma de trabajo están los ‘open houses’ que se realizarán este mes de noviembre y en diciembre.

Las familias interesadas en conocer el sistema de trabajo de esta escuela especializada en Autismo pueden inscribirse para atender las dos sesiones previstas para las 9 de la mañana y 10:30 de la mañana el próximo 13 de noviembre en la sede de East Harlem.

El centro, localizado en 433 E 100th St, Manhattan, abrió sus puertas en 2005 y se expandió a El Bronx; la segunda sede está en 1180 Tinton Ave., 4th Fl. El Bronx. Acá se realizará el ‘open house’ el martes 18 de diciembre, también en dos sesiones a las 9 y 10:30 de la mañana. El formulario online para hacer una reservación está disponible en el sitio web http://www.nycautismcharterschool.org.

Actualmente están inscritos 40 estudiantes de 5 a 21 años en East Harlem, y 20 estudiantes en la nueva escuela en el sur del Bronx (edades 5-12 años).

Método y actividades especiales

NYC Autism Charter School comenzó como un proyecto de la organización New York Center for Autism, ahora llamada New York Collaborates for Autism.

El programa consiste en una atención personalizada con base en el Applied Behavior Analysis (ABA) según el cual los alumnos interactúan con un maestro directamente.

Una de las principales actividades es el recital musical de Navidad, el cual será realizado este año el 14 de diciembre en ambas sedes. La instrucción musical está a cargo de la profesora de piano Eileen Buck, quien crea programas de piano personalizados de acuerdo a las habilidades de cada estudiante; algunos de ellos usan colores con códigos que Buck ha creado, mientras otros leen una o dos notas por página.

“Los estudiantes de ambas escuelas (East Harlem y South Bronx), todos los cuales están profundamente afectados por el autismo, reciben instrucción de piano y todos actúan en nuestro recital de vacaciones”, dijo la directora ejecutiva de la escuela, Julie Fisher. “Ya sea solo unas pocas notas o piezas musicales complicadas, es una oportunidad para que cada uno de ellos brille, para que los padres y los miembros de la familia estallen de orgullo y para que todos puedan recordar todo lo que las personas con autismo son capaces de hacer”.

Además, aliados con la Major League Baseball Players Association Trust, los estudiantes reciben instrucción en el deporte y efectúan un torneo.

La dirección de Transition and Community Outreach ejecuta el programa de pasantías laborales, que brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender habilidades laborales relevantes en entornos de trabajo reales. Los estudiantes pasan varias horas cada semana en un sitio en particular practicando no solo el trabajo, sino también todos los aspectos sociales, desde saludar a sus compañeros hasta resolver problemas cuando ocurren eventos inesperados y recibir instrucciones de un supervisor.

Entre las organizaciones y empresas donde se realizan las pasantías están Harlem RBI, White Castle, Shake Shack, Fairway Community Partners, Facebook, SnackWorks, Dream Charter School y El Museo del Barrio.