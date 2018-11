Departamento de Sanidad anuncia plan de recolección de residuos comerciales en NYC

Algunos vecindarios en la Gran Manzana ven pasar hasta 400 camiones de basura diariamente

Durante décadas, el tema del manejo de basuras en la Gran Manzana se ha convertido en un constante recordatorio de la vida en la “Gran Ciudad”. Para muchos, las montañas de basura en las aceras hacen parte del “atractivo” de esta metrópolis, hasta el punto de ser protagonistas de películas de Hollywood y series de televisión.

Sin embargo, al caer la noche, otros protagonistas se suman al ya acalorado tráfico neoyorquino. Mientras el Departamento de Sanidad (DSNY) recolecta la basura y el reciclaje de los edificios residenciales, más de 90 diferentes camiones recolectores privados recorren la ciudad cada noche para atender los 100,000 negocios comerciales que anualmente generan más de 3,000,000 de toneladas de basura.

Esta interacción nocturna tiene cansado a Alberto, un residente de Queens, quien asegura que su vehículo ha sido golpeado en varias ocasiones por esos camiones, debido a la alta velocidad y las pocas precauciones con las que, dice, son conducidos estos vehículos.

“En un principio yo no sabía que ellos no prestaban atención a la calle y esta zona tiene las calles muy pequeñas. Hasta que me di cuenta que cuando pasan a recoger la basura no tienen cuidado y pasan muy cerca de vehículos que están estacionados a los lados”, apuntó el hombre, que pidió no compartir su apellido.

Alberto no es el único que cree que estos camiones están infringiendo la ley. Tan solo la semana pasada, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en conjunto con la Comisión de Integridad Empresarial (BIC), inició un esfuerzo de aplicación de la ley contra una industria que, aseguran, produce más de 500 violaciones en una semana, además de estar involucrada en accidentes que han dejado decenas de víctimas mortales en los últimos años.

Y para atacar este problema, el DSNY presentó el plan: Zonas de Residuos Comerciales. Un plan para reformar, redireccionar y revitalizar.

El nuevo reglamento argumento que los recolectores “a menudo se pasan de largo las señales de pare en las esquinas para seguir siendo competitivos. Las rutas pueden tardar 12 horas o más en terminarse, lo que lleva a la fatiga del conductor. Además, presionan a los conductores y trabajadores a participar en prácticas inseguras: pasarse el semáforo en rojo o acelerar el vehículo mientras se suben al escalón de atrás. Todo para terminar la ruta antes del amanecer”.

El plan anunciado este miércoles por la comisionada de Sanidad, Kathryn Garcia, establece nuevas directrices para la implementación de zonas de recolección de desechos comerciales en la Gran Manzana durante los próximos tres años.

“El sistema de transporte de residuos comerciales actual de la ciudad ha demostrado ser ineficiente, inseguro e insostenible”, dijo García. “El plan de zonas de desechos comerciales es uno integral para crear un sistema de recolección seguro y eficiente para desechos comerciales, que proporciona un servicio de alta calidad y bajo costo a la vez que avanza nuestros objetivos de cero desechos”.

García explicó que la iniciativa dividirá la ciudad en 20 zonas, cada una servida por entre tres y cinco recolectores que serán seleccionados a través de un proceso competitivo. Este enfoque, afirma, reducirá el tráfico de camiones asociado con la recolección de desechos comerciales en más del 60%, o más de 18 millones de millas por año.

El concejal Antonio Reynoso, presidente del Comité de Saneamiento y Gestión de Residuos Sólidos del Concejo Municipal, celebró el nuevo plan, declarándolo como un “hito” en la reforma a la industria de sanidad privada en la ciudad.

“Durante años, esta industria ha explotado a sus trabajadores, ha contaminado nuestro medio ambiente y ha puesto en riesgo la vida de los peatones”, indicó el líder político. “Con la implementación de un sistema de Zona de Desperdicio Comercial, pondremos fin a este comportamiento atroz”.

Sistema actual:

Cada noche, más de 90 recolectores operacionales recogen basura, materiales reciclables y orgánicos de las empresas.

En algunas zonas, más de 50 recolectores dan servicio a un solo barrio, y una cuadra comercial individual puede ver decenas de camiones recogiendo residuos privados en una noche determinada.

Algunas cuadras ven pasar hasta 400 camiones de basura diariamente, especialmente en el centro y el Bajo Manhattan.

El camión promedio utilizado por los carters privados tiene 12 años.

Nuevo plan: