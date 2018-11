Lalo Rodríguez se reencuentra con su mentor

Este sábado el salsero puertorriqueño se subirá al escenario del Lehman Center for the Performing Arts junto a Eddie Palmieri

El salsero Lalo Rodríguez, conocido por temas tan populares de la década ochenta como ‘Ven, devórame otra vez’ y ‘Te estoy pidiendo’, se prepara para reencontrarse en escena con el veterano pianista, músico y director de orquesta, Eddie Palmieri. La mancuerna ocurre tras más de cuatro décadas desde la última vez que actuaron juntos en la ciudad y se augura una noche de éxitos a ritmo de salsa.

Rodríguez, de origen puertorriqueño, afirma que para el este concierto, que se realizará en el Lehman Center for the Performing Arts este sábado 10, representa una noche de gran relevancia en su vida porque lo reunirá con un artista a quien admira y al que dedica sus más grandes logros.

“Este concierto es muy especial. Yo siento un inmenso aprecio por Palmieri, lo llevo siempre en mi alma y en mi corazón. Él fue mi mentor, aprendí mucho de él durante el tiempo en que formé parte de su orquesta y sin dudas le debo a Palmieri la internacionalización de mi carrera”, asegura Rodríguez, quien a la edad de 9 años ya cantaba y figuraba en programas de televisión en su natal Isla del Encanto.

Recuerda que poco antes de cumplir 16 años se integró a la orquesta de Palmieri, con quien grabó el disco The Sun of the Latin Music en 1974. Temas como ‘Una rosa española’, ‘Nada de ti’ y ‘Deseo salvaje’ formaron parte del disco que les granjeó un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

“Pasar a formar parte de la orquesta de Palmieri fue la ilusión de mi vida. Estaba seguro de que mi carrera había despegado con el pie derecho. En principio alternaba en las voces con Ismael Quintana y luego comencé a cantar solo con la orquesta”, agrega el cantante quien también toca la guitarra.

Rodríguez grabó su segunda producción con Palmieri, ‘Unfinished Masterpiece’, en 1975, seguido del disco ‘Fireworks’ junto a Frank ‘Machito’ Grillo. Sus inicios también registran la producción ‘Tommy Olivencia Introducing Lalo Rodríguez y Simón Pérez’. Tras diversos trabajos en colaboración, el cantante decidió volar en solitario y debutó en 1980 con el disco ‘Simplemente Lalo’.

“Grabar ese disco fue un sueño, al igual que todo el éxito que obtuvo la producción. La parte difícil fue tomar las riendas de mi carrera por completo, fue una etapa difícil para mí en el sentido de que ya no solo cantaba, sino que además, tenía que administrar y coordinar todo lo concerniente a mis presentaciones”, agrega.

El salsero, cuyo nombre real es Ubaldo Rodríguez, explica que aunque ha tenido oportunidad de reunirse con Palmieri en otros escenarios, por una razón u otra nunca había podido reencontrarse con el director de orquesta en la ciudad de Nueva York.

“Han pasado más de 40 años desde la última vez que actuamos juntos en la ciudad. Me alegra mucho este concierto en Nueva York porque es una ciudad muy especial para mí, es donde vi crecer mi carrera, donde nacieron muchos sueños. Espero que este concierto con Palmieri en Nueva York sea solo el primero de muchos y que incluso podamos volver a entrar juntos a un estudio de grabación”, indica.

Lalo Rodríguez adelanta que trabaja ahora en una nueva producción de estudio que incluirá 11 temas escritos por él, nueve a ritmo de salsa y dos boleros. El cantante espera que antes de finalizar este año pueda entregar al público el primer sencillo del disco a través de las plataformas digitales.

“Estoy muy contento, con mucha energía, estoy seguro de que el público disfrutará estas canciones y por lo pronto los espero en el concierto este sábado. Voy con un repertorio excelente que no se pueden perder”, concluye sobre la función que abrirá con un tributo al pianista y director de orquesta, Charlie Palmieri, hermano de Eddie Palmieri. El homenaje estará a cargo de la agrupación Uprising All Stars.

En detalle:

Qué: Concierto de Eddie Palmieri y Lalo Rodríguez

Cuando: Sábado 10 a las 8 p.m.

Dónde: 250 Bedford Park Boulevard

Información: http://www.lehmancenter.org