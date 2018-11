El joven héroe de 20 años que logró salvar a 35 personas en la masacre en California

Luego de la nueva masacre en en un bar de Thousand Oaks, California comienzan a conocerse las desgarradoras historias de sus víctimas y sus sobrevivientes.

Una de ellas es la del joven héroe de 20 años que logró salvar a 35 personas la noche del miércoles en el sangriento tiroteo en el concurrido Borderline Bar & Grill.

Se llama Matt Wennerstrom, tiene 20 años y se convirtió en un héroe cuando con una silla atravesó un vidrio y salvó a decenas de personas durante el tiroteo en California que se llevó 12 vidas.

Estaban en el bar cuando entró el hombre armado; y él y sus amigos se escondieron abajo de una mesa de billar. Cuando él detectó que el delincuente estaba recargando su arma, rompió un vidrio con una silla y ayudó a escapar a varios por la ventana.

Witness tells @CarterEvans when the gunman was in the bar, he saw someone throw a bar stool through the window, so he did the same and pushed people towards the bar so they weren’t in direct line of sight of the gunman https://t.co/lrdq6jGcKE pic.twitter.com/oXFAtgRDXb

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) November 8, 2018