Amamantó a su hija menor por casi 10 años, y así se defiende de las críticas

Algunos la acusan de abuso de menores

A pesar de las críticas y señalamientos, Sharon Spink consiguió su objetivo de amamantar a su hija menor por el mayor periodo de tiempo que fuera posible: hasta los casi 10 años.

En una entrevista con The Mirror, la mujer de 50 años reveló que al compartir su historia busca romper el estigma del amamantamiento en niños mayores, y mostrar el gran vínculo que ha forjado con su hija, Charlotte, gracias a la lactancia materna.

“Es bueno que el niño tenga el control de cuándo quiere destetar, en lugar de forzar el problema. Ella naturalmente se autodestetó a principios de este año… Fue un proceso gradual y su elección. Se estaba alimentando una vez al mes aproximadamente si no se sentía bien o se sentía un poco agotada, ahora ella no lo ha hecho por cerca de dos meses”, explicó la mujer al medio británico.

Según el relato de Sharon, Charlotte dijo que dejaría la “teta” cuando cumpliera los 10 años, pero es hasta abril cuando llega a dicha edad y ella ya le ha dicho “adiós”.

Además de las ventajas emocionales que la señora Spink encuentra en esta práctica, asegura que su hija rara vez se enferma y tiene un sistema inmunológico fuerte.

Sin embargo, la madre originaria de Reino Unido admite que más allá de la nutrición, el pecho materno se convierte en un “consuelo” para los niños.

Aunque Sharon ha encontrado el apoyo de su familia y un grupo de madres en pro de la lactancia materna, confiesa que no ha sido sencillo pues hay quienes por medio de las redes sociales la han agredido llamándola “fenómeno” o hasta “pedófila”.

“La primera vez me molestó porque no estaba acostumbrada, pero Charlotte sabe que no es verdad y la gente que me importa sabe que no es verdad. Le explico que son personas que no nos conocen ni a nosotros ni a nuestra situación. Nuestra familia y amigos son muy buenos”, expresó Spink.

¿Qué opinas del amamantamiento prolongado?