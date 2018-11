Empujan a un pasajero a los rieles del Metro de Nueva York

NYPD está tras la pista del hombre que, sin decir nada, empujó a un pasajero a los rieles del Metro ayer en la mañana, en la estación Brooklyn Bridge-City Hall St del Bajo Manhattan.

“Estaba cruzando la plataforma y alguien me agarró por detrás y me arrojó a las vías”, afirmó Edwin Pinez (55), residente de Staten Island. “Estaba tambaleante y no podía levantarme. Alguien entró en las pistas y me recogió”.

Otros pasajeros de la plataforma consiguieron que un tren de la línea 6 se detuviera a tiempo.

“No sé quién era”, dijo Pinez sobre el agresor. “Tampoco tuve la oportunidad de mirarlo”.

La policía dice que el hombre aparentemente se alejó como si nada hubiera ocurrido después del ataque aleatorio, informó Pix11.

Pinez quedó con golpes, moretones y un corte en el labio que requerió puntos. “Tengo que dar las gracias a mucha gente”, comentó. “No hay nada bueno en la situación, pero ellos la mejoraron”.

Quien posea información puede llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.