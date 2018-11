Perú: 6 mitos y verdades de Machu Picchu, la joya arqueológica del país

El Santuario Histórico de Machu Picchu es uno de los mayores enigmas de nuestra época

Entre bosques nubosos y paisajes montañosos, la antigua ciudadela inca de Machu Picchu se alza entre los Andes. Es uno de los lugares más visitados en Perú y en el mundo. Pero las leyendas y mitos que ha inspirado no siempre se corresponden con la realidad.

Sobre el Valle Sagrado de los Incas, las famosas ruinas cautivan el interés de visitantes de todo el planeta. Muchos se preguntan si será verdad todo lo que escuchan sobre “la ciudad perdida” (si es que acaso lo era).

En BBC Mundo consultamos a un historiador del Parque Arqueológico de Machu Picchu, a un guía turístico del gobierno local y a un especialista en Patrimonio Mundial de la Unesco sobre los enigmas que despierta esta maravilla milenaria, considerada uno de los yacimientos mejor conservados de América del Sur… y uno de sus mayores misterios.

1. ¿Quién “descubrió” realmente Machu Picchu?

Se dice que el explorador estadounidense Hiram Bingham “descubrió“la antigua ciudadela inca. En julio se cumplieron 107 años de ese evento. ¿Mito o realidad?

“Según documentan muchos libros de historia, fue descubierto por Hiram Bingham en 1911. Pero Machu Picchu ya había sido descubierto en 1902 por un hacendado que vivía a las orillas del río Vilcanota y que se llamaba Melchor Arteaga”, le cuenta a BBC Mundo José Luis Rosas Ramos, especialista en turismo del Gobierno Municipal de Machu Picchu.

Getty Images Muchos le atribuyen el descubrimiento al explorador estadounidense Hiram Bingham.

El historiador cusqueño Donato Amado tampoco está de acuerdo: “Solo un espacio absolutamente desconocido se puede descubrir. Y Machu Picchu nunca estuvo oculto”, le cuenta a BBC Mundo.

“Se puede decir que a Bingham estudió el lugar, pero no le corresponde su descubrimiento. Cuando él llegó ya había gente que lo conocía y hablaba de él. Sin embargo, organizó toda una expedición interdisciplinaria e hizo un gran trabajo de investigación”, señala el experto, quien trabaja en la gestión del Parque Arqueológico de Machu Picchu.

César Moreno-Triana, especialista en Patrimonio de la Humanidad de la Unesco para América Latina, destaca que “las muchas preguntas que rodean la historia de Machu Picchu siguen siendo de gran debate científico” y que la evidencia científica sobre su ‘descubrimiento’ a principios de 1900 todavía es escasa”.

Moreno-Triana también dice que Bingham “jugó un rol importante a la hora de llamar la atención internacional del sitio arqueológico”.

2. ¿Por qué fue construido en lo alto de una montaña?

Hay varias leyendas que explican por qué lo situaron allí: que el inca Pachacútec lo mandó construir tras derrotar a sus enemigos, que fue un lugar sagrado, cultos al Sol…

Frédéric Soltan/Getty Images Machu Picchu está en una cadena montañosa a 2.430 metros sobre el nivel del mar.

“Machu Picchu fue construido a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar en el punto en el que se encuentran los Andes peruanos y la Cuenca Amazónica. Puede que eligieran esa localización exacta por su importancia geográfica, pero es difícil de decir”, le cuenta el experto de la Unesco a BBC Mundo.

Por su parte, Rosas señala que “los incas, antes de construir una ciudadela hacían un estudio. Para ellos, los cerros son Apus (dioses). Y el recinto de Machu Picchu estaba rodeado por tres Apus, ‘protegido’ por esas montañas”.

“Además, quedaba en un lugar alto. Y ellos estaban en constantes enfrentamientos con la cultura chanca, que era guerrera. Por eso construían en zonas altas, para defenderse mejor”, añade.

Donato Amado dice al respecto que los incas “tenían un conocimiento que les permitía determinar si el sitio era apto para establecer un pueblo, en este caso, uno que sería todo un centro administrativo, político y religioso desde el que gobernar el gran Vilcabamba”.

El historiador asegura que “los últimos estudios han determinado que Machu Picchu fue el lugar desde el que los incas administraban su imperio. Y era adecuado que estuviera en la parte más alta en términos de estrategia militar”.

3. ¿Era realmente el lugar al que el inca Pachacútec iba a descansar?

Se dice que era la residencia de descanso del primer gobernador inca, quien lo habría mandado construir en torno al año 1.435.

Getty Images Pachacútec es el primer inca del que se tienen referencias históricas.

“Eso es lo que se dice”, responde Rosas. “Pero otra teoría dice que fue un lugar importante de estudios científicos, ya que llevaban a los mejores sacerdotes, ingenieros y especialistas. Yo creo que esa es la versión más acertada”.

“Sin embargo, no se puede decir del todo que la otra versión sea un mito… La historia del inca no se puede explicar a un 100% porque no tuvieron escritura. Si la hubieran tenido, quizás podríamos saber hoy muchas más cosas”.

El historiador Donato Amado es más contundente: “Hay que desmitificar esa historia porque hay un error de interpretación de un documento de 1568 por parte del arqueólogo y antropólogo John Rowe.

“Ese documento contiene una entrevista a descendientes de Pachacútec que cuentan que cuando llegaron los españoles dijeron que todas esas tierras eran suyas y que fueron señaladas para las momias de los incas gobernantes. Por eso se asumió que era un mausoleo inca”.

“Y tampoco pudo ser un centro veraniego de recreación para el inca Pachacútec y su familia. Sí fue, en cambio, un gran centro administrativo, político y religioso”.

4. ¿Cómo se mantuvo tan bien conservado durante tanto tiempo?

Los muros y construcciones incas de Machu Picchu están prácticamente intactos salvo los techos, que con el transcurso de los años y las abundantes lluvias han ido desapareciendo. Han pasado cinco siglos, ¿cómo lo lograron?

Getty Images Los muros se mantienen prácticamente intactos.

“La construcción de Machu Picchu es un testamento de las notables técnicas que emplearon los incas”, responde Moreno-Triana.

Rosas explica que las terrazas de cultivo (una amplia red de andenes escalonados) “fueron muy importantes para su conservación porque servían de sistema de drenaje, por eso se mantiene intacta toda la ciudadela. Y también por la leve inclinación y encaje de los muros”.

“Incluso sobrevivió a los dos terremotos que hubo en Cusco (1650 y 1950) que destruyeron la construcción colonial, pero no la inca”.

Aunque hay otro motivo: “La intención de los españoles cuando llegaban a un lugar arqueológico era destruir y saquear. Pero los españoles no llegaron a Machu Picchu. Por eso se mantiene tan bien”, dice Rosas.

Amado agrega que los españoles de la época no pudieron acceder ni con sus mulas ni con sus caballos a Machu Picchu porque el emperador Manco Inca había destruido y levantado todos los caminos que llegaban a Machu Picchu, o al menos las partes más difíciles de cruzar, cuando se retiró, en 1539.

Getty Images Machu Picchu era el corazón del Imperio Inca.

Pero el historiador señala que sí lo hicieron después: “Eso de que los españoles nunca llegaron es un mito”, señala.

“En 1572, el virrey español Francisco de Toledo mandó construir una nueva ciudad en Machu Picchu con 52 familias. El último descendiente, ya anciano, abandonó las tierras y el pueblo. Por eso entre 1849 y 1911 no hubo gente habitándolo”, dice Amado.

“En todos esos años crecieron árboles gigantes. Por eso Bingham se encontró un pueblo abandonado que se mantenía intacto detrás de esos árboles”.

Moreno-Triana agrega que esa vegetación y su aislamiento “garantizaron la conservación de su arquitectura”, y señala que las excavaciones arqueológicas tras el “redescubrimiento” en 1911 “han seguido prácticas y estándares internacionales”.

Getty Images Algunos dicen que era un “refugio secreto” de los incas. Pero no fue así.

5. ¿Era realmente una “ciudad perdida”?

En un momento de la historia, Machu Picchu se llegó a considerar una ciudad perdida. ¿Es cierto?

“Era un lugar sagrado, pero no una ciudad perdida ni un refugio secreto”, dice Rosas.

“Pero cuando los españoles llegaron a Cusco se dice que los ancestros ya no estaban: los incas agarraron todas las cosas de valor de Machu Picchu y se fueron a un lugar desconocido, a Paititi, la ‘ciudad dorada’. Lo quemaron todo y se fueron”, explica el guía turístico.

“Y algunos españoles, cuando llegaron a Machu Picchu, pensaron que era la ‘ciudad dorada’ de la que habían leído en las crónicas”.

“Lo de la ciudad perdida es un mito”, añade Amado. “Pero había intereses de que se mantuviera. A finales del siglo XIX y principios del XX el mito era apremiante. En Cusco se hablaba de esa ‘ciudad dorada’, en alguna parte tenía que estar aquel tesoro inca…”.

6 ¿Está en peligro de desaparecer?

EITAN ABRAMOVICH/Getty Images Machu Picchu es Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1983.

Algunos reportes de prensa dicen que el cambio climático y el exceso de turistas podría hacer desaparecer Machu Picchu y que “se está degradando a un ritmo nunca antes visto”.

“Si hay gente que se atreve a decir algo así, probablemente sea de forma malintencionada. Me parece fuera de lógica. Sí, hay una gran afluencia de turismo, pero esperamos que no afecte a su conservación”, dice Donato Amado.

“Los cusqueños, el estado peruano y el mundo tenemos la gravísima responsabilidad de mantener vivo este patrimonio mundial. No solo para que genere un discurso bonito, sino para que quede a las generaciones posteriores y para que no tenga sentido formular esa pregunta”.

Además, el especialista de la Unesco Moreno-Triana señala que las autoridades de Perú “son responsables de su protección y trabajan continuamente para mitigar los posibles impactos del turismo, los desastres naturales y los efectos del cambio climático”.

DEA / G. DAGLI ORTI/Getty Images Se cree que el Intihuatana servía como calendario astronómico para los incas.

“A pesar de que se encuentra en excelente estado de conservación, es indispensable asegurar una política adecuada de protección a mediano y largo plazo para contrarrestar esas amenazas. La falta de un control efectivo y de una prevención óptima podrían poner el sitio Patrimonio Mundial en estado de peligro”.

Luis Rosas, quien trabaja para el Gobierno Municipal de Machu Picchu, ha visto de cerca esas amenazas.

“Hace dos años vino un grupo de geólogos coreanos y revisaron los puntos de movimiento y deslizamiento de muros”, recuerda.

“Dijeron que hay un desprendimiento y una separación de 0,5 milímetros debido a la cantidad de turistas que lo visitan y por las constantes lluvias. Por eso recomendaron que en algunos puntos el acceso sea limitado al turista. Eso ya lo estamos haciendo en el sector del Intihuatana, en donde solo se pueden tomar la foto y pasar rápido”.

