2018 Toyota RAV4 vs 2018 Honda CR-V ¿Con cuál te quedas?

Haremos una comparación de sus características para que puedas tomar la decisión

Pasaremos a realizar una breve comparativa de 2 autos que salieron este año próximo a culminar y que han tenido tiempo para ser probados en el asfalto. Estamos hablando del Toyota RAV4 2018 y el Honda CR-V 2018.

Seguridad

El Honda CR-V utiliza el HondaLink Assist estándar, que utiliza un receptor compatible con el Sistema de Posicionamiento Satelital y un sistema celular para enviar personal de asistencia si ocurre alguna emergencia. El Toyota RAV4 2018 no ofrece un sistema de respuesta GPS, solo una computadora navegacional que no responde a emergencias en vivo. Esto es un contratiempo importante si te accidentas, ya que la ayuda quizás no esté en camino.

Transmisión

El Honda CR-V 2018 tiene una transmisión variable sin transiciones entre los cambios. Puede mantener el motor en su rango más eficiente de rendimiento para la optimización del combustible, o mantener el pico de potencia para una máxima aceleración.

El Toyota RAV4 2018 no ofrece una transmisión variable, sino manual.

Motores

El Honda CR-V 2018 tiene un motor de 2.4 litros con una potencia máxima de 184 Caballos de Vapor. El Toyota RAV4 2018, por otro lado, produce 8 Caballos de Vapor menos que su contraparte.

Una prueba de velocidad ha comprobado que el Honda CR-V2018 alcanza los 60 MPH en menos tiempo que el Toyota RAV4 2018. El Honda alcanza esta velocidad en 8,6 segundos, mientras que el RAV4 lo hace en 9,3.

Batería

La batería del Honda CR-V 2018 es libre de mantenimiento respecto a los niveles de agua, por lo que puedes estar seguro de que no tendrás que constatar esto.

La batería del Toyota RAV4 2018 tiene que ser revisada constantemente; debes estar al tanto de los niveles del agua en las celdas de la batería.

Pareciera que en los rasgos que hemos establecido y explicado anteriormente, el Honda CR-V 2018 le gana la partida al Toyota RAV4 2018, lo que le convertiría en un auto mejor. Sin embargo, esto no lo podríamos establecer como algo que se cumplirá para todos los usuarios.

Cada persona tomará las medidas que crea convenientes para que su experiencia sea la mejor posible, por ende, cada uno puede optar por el auto que desee según sus gustos y exigencias.

Fuente: asburyauto.com